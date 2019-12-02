Экономика
Deita.ruМедведев раздал лучшим губернаторам 45 миллиардов
Документ уже официально опубликован на сайте Кабмина. В соответствии с ним, выбраны лучшие 50 регионов страны, которые поощрят грантами из федерального бюджета на общую сумму 45 миллиардов рублей.
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Между регионами с эффективными главами распределят 45 миллиардов рублей
Евразия Daily02 декабря в 08:34
Правительство назвало условия распределения грантов эффективным регионам
Экономика сегодня02 декабря в 08:59
Медведев утвердил новую систему поощрения регионов с эффективными губернаторами
Коммерсантъ02 декабря в 09:48
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