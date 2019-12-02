Экономика

Deita.ruDeita.ruМедведев раздал лучшим губернаторам 45 миллиардов

Документ уже официально опубликован на сайте Кабмина. В соответствии с ним, выбраны лучшие 50 регионов страны, которые поощрят грантами из федерального бюджета на общую сумму 45 миллиардов рублей.
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Медведев раздал лучшим губернаторам 45 миллиардов

Deita.ruвчера в 04:00

Правительство поощрило регионы с эффективными губернаторами

Российская газетавчера в 02:00

Между регионами с эффективными главами распределят 45 миллиардов рублей

Евразия Daily02 декабря в 08:34

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Медведев утвердил новую систему поощрения регионов с эффективными губернаторами

Коммерсантъ02 декабря в 09:48
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Экстренно госпитализирован Валдис Пельш

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В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
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Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
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