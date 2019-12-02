Документ уже официально опубликован на сайте Кабмина. В соответствии с ним, выбраны лучшие 50 регионов страны, которые поощрят грантами из федерального бюджета на общую сумму 45 миллиардов рублей.

Общество В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права 3 декабря в ГИБДД сообщили, что планируют отменить с октября 2020 года один из этапов экзамена на получение водительских прав, а именно демонстрацию навыков вождения на закрытой площадке.

Происшествия В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ.

Политика Пристайко рассказал о проекте решения «нормандского саммита» Министр иностранных дела Украины Вадим Пристайко назвал «не совсем амбициозным» и «очень осторожным» проект коммюнике, которое будет обнародовано после нормандского саммита в Париже.

Шоу-бизнес Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве Ранее Певцов выложил в своём аккаунте в Instagram видео, где он в образе Сталина прокомментировал слова Познера о том, что 10% при рождении имеют склонность к гомосексуализму.

Политика На Украине продлили действие спецпошлин на российские товары Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года действие ограничений на российские товары, заявил 4 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»).

Политика Саммит НАТО начался с протестов В самом альянсе может произойти раскол. Во вторник, 3 декабря, в Лондоне стартует саммит НАТО.

Единоборства Руис высказался о тактике на бой с Джошуа Чемпион мира WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энди Руис поделился мнением относительно боя-реванша с британцем Энтони Джошуа.

Политика Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ Представители фракций «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» заблокировали трибуну Верховной рады, чтобы предъявить президенту Украины Владимиру Зеленскому требования к предстоящим 8 декабря переговорам в «нормандском формате».

Футбол «Спартак» оштрафован на 100 тысяч за нецензурные выкрики в адрес Дзюбы Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 100 тысяч рублей московский "Спартак" за скандирование нецензурных выражений болельщиками этого клуба в адрес нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, заявил глава комитета Артур Григорьянц.

Происшествия При пожаре в Одесском колледже погибла преподавательница В Одессе скончалась женщина 1976 года рождения, пострадавшая в результате пожара в здании учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Космос В США констатировали агонию России как космической державы Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.

Гаджеты Раскрыты характеристики Xiaomi Mi 10 Кроме аппаратов Xiaomi чип Snapdragon 865 появится в девайсах другого китайского производителя, Oppo.

Наука Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.