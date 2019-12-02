Экономика

Клуб регионовКлуб регионов50 лучших регионов получат правительственные гранты

Премьер Дмитрий Медведев утвердил новые правила распределения грантов для 50 регионов, ставших лучшими по таким показателям, как уровень доверия к президенту, число высокопроизводительных рабочих мест, количество занятых в малом бизнесе, уровень бедности, уровень зарплат, объем инвестиций, продолжительность жизни, прирост населения, уровень образования.
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Deita.ruвчера в 04:00

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Российская газетавчера в 02:00

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Медведев утвердил новую систему поощрения регионов с эффективными губернаторами

Коммерсантъ02 декабря в 09:48
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На Украине продлили действие спецпошлин на российские товары

Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года действие ограничений на российские товары, заявил 4 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»).
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Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что преступник открыл беспорядочную стрельбу из ружья по прохожим, в результате чего убил женщину и ранил несколько человек, в том числе одного сотрудника Росгвардии.
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Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
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Игроки "Краснодара" - голкипер Матвей Сафонов и форвард Магомед-Шапи Сулейманов - стали обладателями премии лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги 2019 года "Первая пятерка", сообщается на сайте Детской футбольной лиги.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02 декабря в 09:56
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Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
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