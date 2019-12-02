Экономика
Клуб регионов50 лучших регионов получат правительственные гранты
Премьер Дмитрий Медведев утвердил новые правила распределения грантов для 50 регионов, ставших лучшими по таким показателям, как уровень доверия к президенту, число высокопроизводительных рабочих мест, количество занятых в малом бизнесе, уровень бедности, уровень зарплат, объем инвестиций, продолжительность жизни, прирост населения, уровень образования.
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Между регионами с эффективными главами распределят 45 миллиардов рублей
Евразия Daily02 декабря в 08:34
Правительство назвало условия распределения грантов эффективным регионам
Экономика сегодня02 декабря в 08:59
Медведев утвердил новую систему поощрения регионов с эффективными губернаторами
Коммерсантъ02 декабря в 09:48
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Авто
С 1 января в России появятся новые штрафы для водителей
С 2020 года ГИБДД вводит ряд новых штрафов, которые будут обязаны выплачивать российские водители в случае нарушения правил дорожного движения.
Авто
Назвали способ сэкономить на заправке автомобиля
Немногие знают, что использовать топливную карту на заправках заметно выгоднее, чем платить наличными.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Здоровье
Диетолог назвала пять главных принципов стройности
Происшествия
Не менее десяти человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Как минимум десять человек пострадали в результате пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Шоу-бизнес
Бари Алибасов рассказал об интиме с Федосеевой-Шукшиной
Продюсер Бари Алибасов стал одним из гостей премии "Золотой хит", где дал интервью журналистам о своих отношения с женой, Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Политика
Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
Транспорт
В ГИБДД хотят пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Госавтоинспекция России поддерживает идею пересадки водителей на общественный транспорт. Об этом заявил замглавы ГИБДД Олег Понарьин.
Общество
В Москве начался снос киноцентра «Соловей»
Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
Гаджеты
Брат Пабло Эскобара выпустил гибкий смартфон за $349
Футбол
Почеттино хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»
Маурисио Почеттино привлекает перспектива стать главным тренером «Манчестер Юнайтед».
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Политика
На Украине продлили действие спецпошлин на российские товары
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2020 года действие ограничений на российские товары, заявил 4 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»).
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб
Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что преступник открыл беспорядочную стрельбу из ружья по прохожим, в результате чего убил женщину и ранил несколько человек, в том числе одного сотрудника Росгвардии.
Авто
Михаил Исаев объяснил покупку 11 иномарок «оптимизацией затрат»
Политика
WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине
Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.
Футбол
Сафонов и Сулейманов стали лучшими молодыми футболистами РПЛ
Игроки "Краснодара" - голкипер Матвей Сафонов и форвард Магомед-Шапи Сулейманов - стали обладателями премии лучшему молодому футболисту Российской премьер-лиги 2019 года "Первая пятерка", сообщается на сайте Детской футбольной лиги.
Общество
Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
В Кремле обеспокоены планами НАТО увеличить военные расходы
Москва обеспокоена планами НАТО увеличить военные расходы, но Россия не будет ввязываться в губительную для экономики гонку вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Общество
Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж покидают Alphabet
Основатели Google Сергей Брин (Sergey Brin) и Ларри Пейдж (Larry Page) объявили, что они уходят с руководящих должностей родительской компании Alphabet.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Здоровье
Новый филиал детской стоматологической поликлиники открылся в Иркутске
Торжественное открытие филиала детской стоматологической поликлиники состоялось в Иркутске 3 декабря 2019 года.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Политика
Макрон заявил, что не отказывается от своих слов о «смерти мозга НАТО»
Президент Франции Эмманюэль Макрон не собирается отказываться от своих слов о "смерти мозга НАТО" и считает, что в стратегию альянса необходимо внести ясность.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.