Рост ВВП России в этом году может составить 1, 3-1, 5 %. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

Медведев: рост ВВП России в 2019 году составит 1,3-1,5%

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Происшествия Умер 21-летний рэпер Juice WRLD Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя - Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.

Происшествия На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

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