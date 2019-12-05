Экономика

ТАССТАССМедведев: рост ВВП России в 2019 году составит 1,3-1,5%

Рост ВВП России в этом году может составить 1, 3-1, 5 %. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
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Якутия: ускоренный рост промышленности и лидерство по инвестициям

РИА Новости06 декабря в 10:54

Создание проблем для страны и людей: в чём преуспел кабинет Медведева

REGNUM06 декабря в 04:58

Медведев рассказал об итогах года в экономике и социальной сфере

Известия05 декабря в 04:29

О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»

ТАСС05 декабря в 06:10

Медведев назвал пределы роста ВВП в 2019 году

РБК05 декабря в 04:55

Ключ от будущего - благо людей

Российская газета05 декабря в 10:50

Медведев заявил, что ВВП России в 2019 году вырастет на 1,3-1,5%

Интерфакс05 декабря в 04:19
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:36, Ашберн
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Газета.Ru 09:17
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
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В начале осени японский журналист сообщил о скорой презентации продвинутой модели игровой консоли PlayStation 5 Pro.
Rusargument 05:47
Армия и оружие

Силы ПНС Ливии заявили, что сбили истребитель армии Хафтара

Формирования Правительства национального согласия (ПНС) Ливии премьера Фаиза Сараджа утверждают, что им удалось сбить в субботу боевой самолет ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
ТАСС вчера в 12:35
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
Политика

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
RT на русском вчера в 23:46
Спорт

Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Московский Комсомолец вчера в 10:21
Музыка

София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве

Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
REGNUM 06:17
Экономика

Неработающих пенсионеров ждут «индивидуальные» допвыплаты

Сотрудник Пенсионного фонда РФ Анастасия Киреева рассказала, как в индивидуальных случаях организация назначает дополнительные денежные выплаты пенсионерам к стандартной страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:30
Общество

Корабли Северного флота попали в шторм

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога" Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море.
Вести.Ru 11:03
Общество

Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.
РБК 09:49
Происшествия

Осужден сфабриковавший дела о наркотиках экс-участковый из Москвы

Экс-участковый осужден по статье "Превышение должностных полномочий".
Газета.Ru 08:26
Авто

Tesla пересмотрела график производства электро-пикапа Cybertruck

42% выбрали двухмоторные Tesla Cybertruck, в то время, как только 17% выбрали грузовик с одним электродвигателем.
CarsWeek.ru вчера в 04:53
Единоборства

Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя

Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.
Allboxing.ru 00:55
Политика

В Киеве завершилась акция оппозиции накануне «нормандского» саммита

Акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" завершилась на Майдане Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
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Авто

В России перечислили самые популярные марки автомобилей

Как известно, в целом авторынок России по итогам ноября снова показал падение на 6,4% до 156 848 проданных машин.
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Политика

Гончарук сообщил, чего будет добиваться Зеленский на встрече в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" будет добиваться полного прекращения огня на Донбассе, сообщил в воскресенье премьер Украины Алексей Гончарук.
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Происшествия

Умер 21-летний рэпер Juice WRLD

Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя - Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
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Общество

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

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Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

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На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Газета.Ru вчера в 15:17
Футбол

Данни назвал самого опасного для «Зенита» игрока «Бенфики»

Экс-капитан «Зенита» полузащитник Данни рассказал, какой игрок «Бенфики» может быть более опасным для сине-бело-голубых в предстоящем матче.
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В ближайшие две недели Минск и Москва согласуют цену российского газа для Белоруссии.
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Инсайдер высмеял внешний вид Redmi K30 до его премьеры

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По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
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Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
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«Фиорентина» уступила «Торино», потерпев четвертое поражение подряд

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