Экономика
ТАССМедведев: рост ВВП России в 2019 году составит 1,3-1,5%
Рост ВВП России в этом году может составить 1, 3-1, 5 %. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
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О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»
ТАСС05 декабря в 06:10
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Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Технологии
Приставка PlayStation 5 получит более производительную версию Pro
В начале осени японский журналист сообщил о скорой презентации продвинутой модели игровой консоли PlayStation 5 Pro.
Армия и оружие
Силы ПНС Ливии заявили, что сбили истребитель армии Хафтара
Формирования Правительства национального согласия (ПНС) Ливии премьера Фаиза Сараджа утверждают, что им удалось сбить в субботу боевой самолет ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Политика
Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
Спорт
Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Музыка
София Ротару выступила на конкурсе «Песня года 2019» в Москве
Украинская исполнительница София Ротару выступила на концерте в честь вручения российской музыкальной премии «Песня года 2019» на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
Экономика
Неработающих пенсионеров ждут «индивидуальные» допвыплаты
Сотрудник Пенсионного фонда РФ Анастасия Киреева рассказала, как в индивидуальных случаях организация назначает дополнительные денежные выплаты пенсионерам к стандартной страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.
Общество
Корабли Северного флота попали в шторм
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большой десантный корабль "Кондопога" Северного флота попали в пятибалльный шторм в Норвежском море.
Общество
Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России
В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.
Происшествия
Осужден сфабриковавший дела о наркотиках экс-участковый из Москвы
Экс-участковый осужден по статье "Превышение должностных полномочий".
Авто
Tesla пересмотрела график производства электро-пикапа Cybertruck
42% выбрали двухмоторные Tesla Cybertruck, в то время, как только 17% выбрали грузовик с одним электродвигателем.
Единоборства
Розенструйк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Голландский боец смешанных единоборств Алистар Оверим провел тактически правильный поединок с уроженцем Суринама Жаирзиньо Розенструйка в главном бою турнира UFC on ESPN 7. Поединок начался с осторожных атак, в стойке, но на второй минуте Оверим подножкой перевел суринамца в партер, где до конца раунда работал над улучшением позиции с малым количеством атак.
Политика
В Киеве завершилась акция оппозиции накануне «нормандского» саммита
Акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" завершилась на Майдане Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Авто
В России перечислили самые популярные марки автомобилей
Как известно, в целом авторынок России по итогам ноября снова показал падение на 6,4% до 156 848 проданных машин.
Политика
Гончарук сообщил, чего будет добиваться Зеленский на встрече в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" будет добиваться полного прекращения огня на Донбассе, сообщил в воскресенье премьер Украины Алексей Гончарук.
Происшествия
Умер 21-летний рэпер Juice WRLD
Американский рэпер Juice WRLD (настоящее имя - Джаред Хиггинс) скончался в возрасте 21 года, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах страны.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Происшествия
На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Футбол
Данни назвал самого опасного для «Зенита» игрока «Бенфики»
Экс-капитан «Зенита» полузащитник Данни рассказал, какой игрок «Бенфики» может быть более опасным для сине-бело-голубых в предстоящем матче.
Происшествия
В Перми школьница зарезала напавшего на бабушку и подруг отчима
Политика
Посол Белоруссии назвал сроки согласования цены на российский газ
В ближайшие две недели Минск и Москва согласуют цену российского газа для Белоруссии.
Гаджеты
Инсайдер высмеял внешний вид Redmi K30 до его премьеры
Инсайдер Xiaomishka решил высмеять внешний вид смартфона Redmi K30 еще до его релиза.
Здоровье
Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
Политика
В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником
Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
Футбол
«Фиорентина» уступила «Торино», потерпев четвертое поражение подряд
"Торино" с минимальным преимуществом одолел "Фиорентину" во встрече 15-го тура Серии А. "Быки" (20 баллов) находятся на восьмом месте в таблице, "фиалки" (16 очков) - тринадцатые.
Футбол
«Лестер» разгромил «Астон Виллу», Варди сделал дубль
«Лестер» на выезде обыграл «Астон Виллу» (4:1). Дубль в составе победителей сделал Джейми Варди.