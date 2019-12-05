По словам премьер-министра, ВВП России по итогам 2019 года увеличится на 1,3 — 1,5%. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев озвучил прогнозы специалистов по объему роста ВВП страны. По его словам, по итогам текущего года рост ВВП России составит около 1,3 — 1,5%.

Медведев заявил об объемах роста ВВП России по итогам 2019 года

Происшествия На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

Политика Медведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.

Общество В России вводят новый сопроводительный документ на автомобиль В России вводят новый ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, в связи с этим изменится состав сопроводительной документации на автомобили, сообщат RT.

Происшествия Виновник ДТП в центре Нижнего Новгорода задержан Предполагаемый виновник ДТП на ул. Горького в Нижнем Новгороде, в котором пострадали девять детей и одна женщина скончалась, задержан.

Космос Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.

Общество Россиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар» Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global - 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, стала обладательницей главного титула, сообщила РИА Новости PR- менеджер Кривко Наталья Токмогашева.

Политика В сенате США рассмотрят проект о признании России спонсором терроризма Как указывается в законопроекте, в течение 90 дней после даты утверждения госсекретарь США должен сообщить, является ли Россия спонсором терроризма, а вооружённые группировке в ДНР и ЛНР - террористическими организациями.

Технологии Компьютеры лишат работы шесть миллионов финансистов Профессор Корнелльского университета США заявил, что компьютерные алгоритмы уже автоматизировали работу 6,14 млн сотрудников финансовой и страховой отраслях по всему миру.

Происшествия Суд арестовал сбившего насмерть трех человек на станции МЦК «Окружная» Водитель, который въехал на машине в вестибюль станции МЦК «Окружная» в Москве, что привело к смерти трех человек, арестован Головинским судом столицы на два месяца, заявили в пресс-службе суда.

Политика Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».

Космос Пылающее небо. Огненные шары обнаружили вокруг Земли Огненные шары обнаружили вокруг Земли Теперь команда исследователей сообщила о второй идентификации пылающего в небе огненного шара.

Общество В интернете появился новый кот-мем В ролике Гамбино убегает от черного кота по кличке Том, после чего издает похожие на приветствие звуки.