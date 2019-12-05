Экономика

NewInformNewInformМедведев заявил об объемах роста ВВП России по итогам 2019 года

По словам премьер-министра, ВВП России по итогам 2019 года увеличится на 1,3 — 1,5%. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев озвучил прогнозы специалистов по объему роста ВВП страны. По его словам, по итогам текущего года рост ВВП России составит около 1,3 — 1,5%.
Читать в источнике
Комментировать329

Подробнее о событии

Якутия: ускоренный рост промышленности и лидерство по инвестициям

РИА Новостивчера в 10:54

Создание проблем для страны и людей: в чём преуспел кабинет Медведева

REGNUMвчера в 04:58

Медведев рассказал об итогах года в экономике и социальной сфере

Известия05 декабря в 04:29

Медведев назвал пределы роста ВВП в 2019 году

РБК05 декабря в 04:55

О лекарствах, допинге и домашнем насилии. Главное из «Разговора с Дмитрием Медведевым»

ТАСС05 декабря в 06:10

Медведев заявил, что экономика и соцсфера РФ в целом прожили 2019 год стабильно

ПРАЙМ05 декабря в 04:23

Медведев заявил, что ВВП России в 2019 году вырастет на 1,3-1,5%

Интерфакс05 декабря в 04:19
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:47, Ашберн
Происшествия

На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Газета.Ru 15:17
Единоборства

Бой между Поветкиным и Хантером завершился вничью

РИА Новости 15:40
Политика

В Минске продолжается акция оппозиции против интеграции с Россией

Эхо Москвы 08:00
Кино

Федор Добронравов опроверг слухи о новом сезоне «Сватов»

Актер Федор Добронравов прокомментировал слухи, а также намекнул на дату выхода нового сезона.
Uznayvse.ru вчера в 12:49
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Бёрнли» в матче АПЛ

RT на русском 12:22
Происшествия

Два подростка скончались в центре Блохина после пересадки костного мозга

Две девочки скончались в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) им. Блохина из-за отторжения пересаженного костного мозга, сообщили в пресс-службе медучреждения, передает «Интерфакс».
РБК 15:27
Происшествия

Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»

Коммерсантъ вчера в 12:30
Фигурное катание

Фигуристы Степанова и Букин заняли четвертое место в финале Гран-при

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, заняли четвертое место в финале Гран-при в Турине.
Газета.Ru 14:28
Биатлон

Сборная России заняла 4-е место в эстафете на этапе КМ по биатлону

РИА Новости 12:54
Политика

Медведев обозначил позицию России по газовому контракту с Украиной

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва и Киев не договорятся по газу, если украинская сторона продолжит требовать выплаты денег по судебным решениям.
REGNUM 04:50
Общество

В России вводят новый сопроводительный документ на автомобиль

В России вводят новый ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, в связи с этим изменится состав сопроводительной документации на автомобили, сообщат RT.
Rambler News Service 01:51
Происшествия

Виновник ДТП в центре Нижнего Новгорода задержан

Предполагаемый виновник ДТП на ул. Горького в Нижнем Новгороде, в котором пострадали девять детей и одна женщина скончалась, задержан.
Newsroom24 14:30
Космос

Корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками отправился к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-13", которому предстоит доставить новогодние подарки для экипажа Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса.
РИА Новости вчера в 04:40
Футбол

Хосеп Гвардиола: Да мы проиграли, но мы фантастическая команда

Мои игроки были фантастическими, мы фантастическая команда.
Советский спорт 15:41
Происшествия

СМИ: Замкомандира Президентского полка нашли мертвым в Москве

Заместитель командира Президентского полка Роман Лотвин найден мертвым в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Вечерняя Москва 13:37
Политика

В Будапеште рассчитывают, что Киев вернет венграм право использовать родной язык

Венгрия рассчитывает на восстановление прав венгерской общины на Украине использовать родной язык, после чего готова разблокировать процесс интеграции страны в НАТО.
ТАСС 15:35
Общество

Россиянка выиграла конкурс «Миссис Земной шар»

Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global - 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, стала обладательницей главного титула, сообщила РИА Новости PR- менеджер Кривко Наталья Токмогашева.
РИА Новости 11:25
Спорт

Россия сыграет со Швецией на чемпионате мира по гандболу

Нева Спорт 05 декабря в 23:07
Происшествия

Хлопок газа произошел в жилом доме в Тюмени

BFM.ru 10:26
Футбол

«Валенсия» Черышева победила «Леванте» в матче Примеры

RT на русском 14:46
Авто

В Mitsubishi рассказали о новинках в 2020 году для России

Компания Mitsubishi, как и некоторые другие азиатские автопроизводители, планирует в 2020-ом представить на российском рынке сразу несколько новинок.
Новые автомобили 04 декабря в 11:08
Политика

В сенате США рассмотрят проект о признании России спонсором терроризма

Как указывается в законопроекте, в течение 90 дней после даты утверждения госсекретарь США должен сообщить, является ли Россия спонсором терроризма, а вооружённые группировке в ДНР и ЛНР - террористическими организациями.
Discover24 03:24
Технологии

Компьютеры лишат работы шесть миллионов финансистов

Профессор Корнелльского университета США заявил, что компьютерные алгоритмы уже автоматизировали работу 6,14 млн сотрудников финансовой и страховой отраслях по всему миру.
Ferra 12:11
Происшествия

Суд арестовал сбившего насмерть трех человек на станции МЦК «Окружная»

Водитель, который въехал на машине в вестибюль станции МЦК «Окружная» в Москве, что привело к смерти трех человек, арестован Головинским судом столицы на два месяца, заявили в пресс-службе суда.
Московский Комсомолец 13:01
Политика

Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
РИА Новости вчера в 21:05
Общество

Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Известия 07:55
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Вечерняя Москва вчера в 09:20
Космос

Пылающее небо. Огненные шары обнаружили вокруг Земли

Огненные шары обнаружили вокруг Земли Теперь команда исследователей сообщила о второй идентификации пылающего в небе огненного шара.
ГТРК Южный Урал 10:16
Общество

В интернете появился новый кот-мем

В ролике Гамбино убегает от черного кота по кличке Том, после чего издает похожие на приветствие звуки.
Профиль 10:05
Общество

В Госдуме оценили инициативу Минтруда платить стипендии людям старше 50 лет

«Стандартная процедура — если проектом предусматривается расходование бюджетных средств, его нужно проверить на потенциальные коррупционные риски, чтобы у недобросовестных чиновников не осталось никаких лазеек для преступных схем», — сказала собеседник ФАН.
ФАН 13:28
Как работают Яндекс.Новости?
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное