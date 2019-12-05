Экономика
REGNUMМедведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно
Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов. По его словам, максимальный рост, который ожидается, будет от 1,3% до 1,5% ВВП.
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Энергетика
Новак рассказал о росте цен на топливо в России
Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
Экономика
В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
Технологии
Корабль для доставки викингов в Вальхаллу обнаружили в Норвегии
Археологи из Норвежского института исследований культурного наследия обнаружили корабль для доставки душ викингов в Вальхаллу.
Политика
Зеленский и Макрон обсудили предстоящую встречу «нормандской четверки»
Встреча в "нормандском формате" пройдет в Париже 9 декабря.
Фигурное катание
Чен выиграл короткую программу в финале Гран-при, Алиев — четвертый
Политика
«Газпром» проработает вопрос о газопроводе в Китай через Монголию
"Газпром" в течение полугода должен просчитать, насколько выгодна для России прокладка газопровода в Китай через Монголию, заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
Шоу-бизнес
Сябитова отомстила Гузеевой за годы унижений на «Давай поженимся»
Роза Сябитова пожаловалась на соведущую Ларису Гузееву в своем инстаграме. Они ведут телепередачу уже больше десяти лет.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Политика
Туск назвал Brexit одной из грандиозных ошибок Евросоюза
Бывший глава Евросовета Дональд Туск заявил, что выход Великобритании из Евросоюза – это одна из самых масштабных ошибок в истории ЕС.
Наука
Мумия древнего щенка в Якутии привела ученых в замешательство
Учёные изучают мумию щенка, которой 18 тысяч лет.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Политика
Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать YouTube
Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что закон о надежном интернете никак не скажется на доступности в России таких площадок, как YouTube.
Политика
МИД Болгарии: Россия объявила болгарского дипломата персоной нон грата
Министерство иностранных дел РФ объявило персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в Москве в качестве ответа на высылку российского дипломата в октябре.
Политика
Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов
В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Политика
Лукашенко: Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти
Минск и Москва пока не договорились по ряду принципиальных вопросов, в частности, по газу и нефти, включая компенсацию белорусской стороне издержек из-за ЧП с "грязной" нефтью в трубопроводе "Дружба", заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Футбол
«Челси» хочет обновить свой трансферный рекорд
Плюсом к переходу в «Челси» для Санчо является то, что он родом из Лондона и у него хорошие отношения с игроками «Пенсионеров» – Каллумом Хадсон-Одои и Тэмми Абрахамом.
Футбол
«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу
В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» со счётом 1:2.
Общество
США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине
Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
Футбол
Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты
Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку жестко раскритиковал расистский заголовок итальянской газеты Corriere dello Sport.
Гаджеты
Motorola запатентовала модульный складной смартфон
Компания Motorola получила патент на модульный складной смартфон RAZR 2020.
Шоу-бизнес
Звезда мюзикла «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун выходит замуж
Вчера стало известно о помолвке пары. 31-летняя артистка впервые вышла в свет со своим избранником в январе этого года.
Технологии
Пользователи нашли бесплатный способ обновить ОС до Windows 10
Пользователи, на чьих ПК установлены системы Windows 7, 8 и 8.1 могут бесплатно загрузить 10-ю версию операционной системы, если во время обновления воспользуются утилитой Media Creation Tool и выберут опцию «Обновить этот компьютер сейчас».
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.
Автоспорт