Экономика

REGNUMREGNUMМедведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно

Экономика в 2019 году развивалась стабильно, но не такими значительными темпами, как нам хотелось бы, заявил 5 декабря. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире журналистам 20 российских телеканалов. По его словам, максимальный рост, который ожидается, будет от 1,3% до 1,5% ВВП.
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Ключ от будущего - благо людей

Российская газета10:50

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ТАСС06:10

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РИА Новости04:06

Медведев: Экономика в 2019 году развивалась стабильно

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