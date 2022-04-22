ИнтерфаксМедведев считает, что Европа и недели не протянет без российского газаЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Европа не сможет продолжительное время обходиться без российского газа.ИнтерфаксЗампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на сообщения о согласии Еврокомиссии на оплату европейскими странами российского газа в рублях.ТАССЕврокомиссия ранее направила странам ЕС документ, разъясняющий механизм оплаты газа, чтобы не нарушать введенные против России санкции.РИА НовостиВ то же время в документе утверждается, что платить за газ "все еще возможно, не нарушая законы ЕС".РИА НовостиЧитать далееСвернутьГлас НародаГлас НародаФАНКомсомольская правдаREGNUMПодробнее о событииМедведев: Европа не протянет без российского газа и неделиКоммерсантъ18:35Медведев заявил, что Европа без российского газа не протянет и неделиТАСС18:31Медведев считает, что Европа и недели не протянет без российского газаИнтерфакс18:18Зампредседателя СБ Медведев заявил, что Европа и недели не протянет без российского газаРИА Новости18:22Медведев: Европа и недели не протянет без российского газаURA.Ru18:30Медведев уверен, что Евросоюз не протянет и недели без российского газаREGNUM18:06Медведев заявил, что Европа и недели не протянет без российского газаКомсомольская правда18:04Показать ещёОценить48Поделиться