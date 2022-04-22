Будьте в Плюсе

Медведев считает, что Европа и недели не протянет без российского газа

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Европа не сможет продолжительное время обходиться без российского газа.
Интерфакс
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на сообщения о согласии Еврокомиссии на оплату европейскими странами российского газа в рублях.
ТАСС
Еврокомиссия ранее направила странам ЕС документ, разъясняющий механизм оплаты газа, чтобы не нарушать введенные против России санкции.
РИА Новости
В то же время в документе утверждается, что платить за газ "все еще возможно, не нарушая законы ЕС".
РИА Новости

Подробнее о событии

Медведев: Европа не протянет без российского газа и недели
Коммерсантъ18:35
Медведев заявил, что Европа без российского газа не протянет и недели
ТАСС18:31
Медведев считает, что Европа и недели не протянет без российского газа
Интерфакс18:18
Зампредседателя СБ Медведев заявил, что Европа и недели не протянет без российского газа
РИА Новости18:22
Медведев: Европа и недели не протянет без российского газа
URA.Ru18:30
Медведев уверен, что Евросоюз не протянет и недели без российского газа
REGNUM18:06
Медведев заявил, что Европа и недели не протянет без российского газа
Комсомольская правда18:04

Интересное

Минобороны: один член экипажа крейсера «Москва» погиб, 27 пропали

Из состава экипажа затонувшего в Черном море крейсера «Москва» погиб один человек, еще 27 пропали без вести, сообщило Министерство обороны России.
РБКвчера в 16:04

В сеть утекли скриншоты карты и интерфейса из новой Need for Speed

В сеть утекли скриншоты карты и пользовательского интерфейса из новой Need for Speed, которая, по слухам, выйдет в ноябре этого года на PC, Xbox Series и PS5.
Игромания.рувчера в 16:32

Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях

Европейские компании могут платить за российский газ рублями, и это не будет считаться нарушением санкций, следует из документа Еврокомиссии, который был разослан государствам-членам ЕС.
Коммерсантъвчера в 10:18

Президент США Джо Байден вновь протянул руку пустоте после выступления в Сиэтле

Президент США Джо Байден, завершая выступление в городе Сиэтл, вновь протянул руку для рукопожатия в никуда.
РИА Новости17:25

Минюст включил в реестр иноагентов Венедиктова, Невзорова и Волкова

В апреле Минюст запустил реестр физлиц-иноагентов, первыми в него попали журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский.
РБКвчера в 15:08

Тинькофф Банк сообщил о планах провести ребрендинг в 2022 году

«В 2022 году «Тинькофф» проведёт ребрендинг и откажется от использования старого бренда», — говорится в заявлении банка в Telegram-канале.
RT на русскомвчера в 15:05

Минпромторг подготовил список товаров для параллельного импорта

Минпромторг составил перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателя.
Коммерсантъвчера в 16:58

Максим Галкин оправдался за отъезд в Израиль

Телеведущий Максим Галкин записал видеообращение к поклонникам, где объяснил свое пребывание в Израиле, после обострения ситуации на Украине.
CT newsвчера в 16:00

ВС России взяли под контроль арсенал ВСУ в Харьковской области с тысячами тонн боеприпасов

Вооружённые силы России взяли под контроль арсенал ВСУ в Харьковской области с тысячами тонн боеприпасов, заявили в российском Минобороны.
RT на русскомвчера в 12:05

Запашный считает, что Чудинов «умеет в ринге все»

Дрессировщик Эдгард Запашный высказался о Федоре Чудинове, который подерется с узбекским боксером Азизбеком Абдугофуровым.
Спорт-Экспрессвчера в 16:07