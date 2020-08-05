Политика

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В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске. Он подчеркнул, что люди имеют право на выражение своей гражданской позиции, но формы такого выражения должны соответствовать закону и эпидемиологическим правилам.
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с чего всё началось

Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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