Политика
РИА НовостиМедведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске. Он подчеркнул, что люди имеют право на выражение своей гражданской позиции, но формы такого выражения должны соответствовать закону и эпидемиологическим правилам.
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с чего всё началось
Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.РИА Новости09:44
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Происшествия
В Калининград прибудет траулер с выявленным очагом COVID-19
Прибытие судна ожидается 6 августа. На борту 75 членов экипажа, из них было проверено 29 человек и выявлен 21 случай COVID-19.
Российская газета 05:31
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Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Политика
Гордон: Лукашенко пообещал Зеленскому «зеленый свет» для экстрадиции участников боев в Донбассе
Белорусский президент пообещал дать «зеленый свет» правоохранительным органам республики, чтобы обеспечить «экстрадицию преступников» в Россию и на Украину, указал журналист.
Взгляд.ру 15:05
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия 14:35
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
Российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.
News.ru 09:07
Происшествия
Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
«5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел», — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM 14:09
Общество
Беглов посетил оказавшийся под угрозой закрытия из-за закона бар
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил небольшой бар, который может закрыться из-за подписанного им закона о «наливайках», сообщает «Мойка78».
РБК 12:18
Авто
Кроссовер Kia Soul получил в России новую комплектацию Style
В дилерских центрах Kia на территории России стартовали продажи новой комплектации кроссовера Kia Soul, получившей название Style.
Деловое.ТВ 08:58
Игры
Microsoft продолжит поддержку Xbox Live Gold
Microsoft не планирует прекращать поддержку Xbox Live Gold. Об этом представитель компании рассказал в комментарии для издания The Verge.
CyberSport.ru 14:37
Происшествия
Отец пропавшего в Подмосковье мальчика с аутизмом умер от переживаний
Отец десятилетнего мальчика с аутизмом, пропавшего два дня назад в селе Осташево под Волоколамском, умер от переживаний, узнав о смерти ребенка.
Мослента 07:07
Здоровье
Мужчина в очереди к гинекологу: россиянин 5 лет не мог попасть к врачу
В подмосковном Серпухове мужчина уже не первый год не может пройти обследование у врачей, потому, что возникла настоящая путаница с его полом.
РЕН ТВ 13:13
Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов
Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 12:10
Футбол
Газизов: история с «Химками»? Все знают, что «Спартак» — честный клуб
Перед началом нового сезона генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов на встрече с журналистами, среди которых был корреспондент РИА Новости, ответил на актуальные вопросы из жизни "красно-белых".
РИА Новости 15:00
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Кино
Джеймс Ганн открыл полное русское название нового «Отряда самоубийц»
Режиссёру Джеймсу Ганну сегодня исполнилось 54, и он отметил его публикацией логотипа своего перезапущенного "Отряда самоубийц".
Российская газета 14:19
Игры
Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4
Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
Evo-rus.com 04:37
Экономика
В Минске дали прогноз по убыткам бюджета в 2020 году
«Что касается оценки по итогам 2020 года, потеря доходов прогнозируется на уровне порядка 3,7—4 млрд белорусских рублей (более $1,5—1,6 млрд)», — приводит БЕЛТА слова Селиверстова.
RT на русском 11:17
Технологии
В России запустили дистанционный обмен старых iPhone на новые
Магазин сотовой связи Cstore запустил вместе с сервисом "ДайПродам" программу дистанционного обмена старых моделей iPhone на новые.
Деловое.ТВ 08:29
Футбол
«Спартак» договорился о переходе защитника «Атлетико Минейро»
ProstoProSport 09:33
Политика
CNN: Пентагон отрицает, что взрыв в Бейруте связан с нападением
Коммерсантъ вчера в 20:40
Спорт
В ОКР назвали однозначной рекомендацию набсовета РУСАДА уволить Гануса
По данным ТАСС, Ганус назвал публикацию ударом недоброжелателей и отверг обвинения, сославшись на проведенный за 2018–2019 годы аудит финансовой отчетности.
Известия 11:22
Армия и оружие
Самый большой российский самолет Ан-124 приземлился на авиабазе в Ливии
Актуальные Новости 08:47
Футбол
«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.
Вести.Ru 14:57