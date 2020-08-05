Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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с чего всё началось

Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске. Он подчеркнул, что люди имеют право на выражение своей гражданской позиции, но формы такого выражения должны соответствовать закону и эпидемиологическим правилам.
РИА Новости09:44

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Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

РИА Новости09:44

Медведев заявил о необходимости считаться со сторонниками Фургала

РБК08:44

Медведев назвал акции в поддержку Фургала явлением, с которым государству надо считаться

Коммерсантъ08:30

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Хабаров.today08:27

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URA.Ru08:19

Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

ТАСС08:18

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Интерфакс08:17
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