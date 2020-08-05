Политика
РИА НовостиМедведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске. Он подчеркнул, что люди имеют право на выражение своей гражданской позиции, но формы такого выражения должны соответствовать закону и эпидемиологическим правилам.
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с чего всё началось
Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.РИА Новости09:44
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Происшествия
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На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14.
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Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
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Здоровье
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После специально проведенных исследований итальянские ученые заявили, что больше половины людей, переболевших Covid-19, после выхода из больниц испытывают проблемы с психическим здоровьем.
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Nord Stream 2 назвал домыслами информацию в германских СМИ о начале работ по проекту
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ТАСС 10:43
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Пермь, 5 августа 2020, 15:46 — REGNUM В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев.
REGNUM 08:46
Происшествия
Взорвавшуюся в Бейруте селитру конфисковали с молдавского судна
В Бейруте с молдавского судна RHOSUS конфисковали взорвавшуюся аммиачную селитру, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 06:43
Футбол
«Локомотив» расстался с форвардом Фарфаном
Московский "Локомотив" принял решение не продлевать соглашения с форвардом команды Джефферсоном Фарфаном.
Вести.Ru 11:18
Общество
Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут
Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
РБК 12:09
Гаджеты
Samsung выпустил новые наушники-бобы Galaxy Buds Live
Компания Samsung представила новые наушники Samsung Galaxy Buds Live.
ITZine.ru 11:25
Общество
В Турции резко выросло число заражений коронавирусом
В Турции резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 04:00
Авто
Кроссовер Kia Soul получил в России новую комплектацию Style
В дилерских центрах Kia на территории России стартовали продажи новой комплектации кроссовера Kia Soul, получившей название Style.
Деловое.ТВ 08:58
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Общество
Пассажирам разрешили снова пополнять баланс карты «Стрелка» наличными
Жители и гости Подмосковья снова получили возможность пополнять транспортные карты «Стрелка» наличными без комиссии, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
РИАМО 10:34
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Фигурное катание
Опубликовано видео первой тренировки Косторной в академии Плющенко
Чемпионка Европы Алёна Косторная была замечена на первой тренировке с новым тренером Евгением Плющенко.
CT news 08:40
Общество
В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников
Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
RT на русском вчера в 19:50
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Надбавка рассчитывается и зависит от оклада по воинской должности: для солдат – 120%, сержантов и прапорщиков – 110%, офицерского состава – 100%.
Evo-rus.com 07:03
Экономика
Экономику Белоруссии назвали ущербной
Белоруссия сохранила советскую модель, в которой государство контролирует большую часть экономики, пишет издание.
Lenta.ru 11:52
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Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite
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Музыка
Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом
Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом.
Piter.tv вчера в 04:50
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24