Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске. Он подчеркнул, что люди имеют право на выражение своей гражданской позиции, но формы такого выражения должны соответствовать закону и эпидемиологическим правилам.
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с чего всё началось

Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости09:44

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Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

РИА Новости09:44

Медведев заявил о необходимости считаться со сторонниками Фургала

РБК08:44

Медведев счел поддержку Фургала «явлением», с которым надо считаться

Интерфакс08:17

Дмитрий Медведев заявил, что государство должно считаться со сторонниками Сергея Фургала

Хабаров.today08:27

Медведев призвал власть считаться со сторонниками Фургала

URA.Ru08:19

Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

ТАСС08:18

Медведев назвал акции в поддержку Фургала явлением, с которым государству надо считаться

Коммерсантъ08:30
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В США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека

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Александр Гордон развелся с четвертой женой

Российский телеведущий Александр Гордон развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой.
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Шоу-бизнес

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Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

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После специально проведенных исследований итальянские ученые заявили, что больше половины людей, переболевших Covid-19, после выхода из больниц испытывают проблемы с психическим здоровьем.
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Nord Stream 2 назвал домыслами информацию в германских СМИ о начале работ по проекту

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В Пермском крае частично снят режим самоизоляции

Пермь, 5 августа 2020, 15:46 — REGNUM В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев.
REGNUM 08:46
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Происшествия

Взорвавшуюся в Бейруте селитру конфисковали с молдавского судна

В Бейруте с молдавского судна RHOSUS конфисковали взорвавшуюся аммиачную селитру, пишет "Интерфакс".
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Футбол

«Локомотив» расстался с форвардом Фарфаном

Московский "Локомотив" принял решение не продлевать соглашения с форвардом команды Джефферсоном Фарфаном.
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Общество

Стала известна жалоба капитана, который привез взорвавшийся груз в Бейрут

Еще в 2014 году капитан судна Rhosus, на котором в Бейрут были доставлены более 2 тыс. т взорвавшейся 4 августа 2020 года селитры, жаловался на проблемы из-за опасного груза.
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Samsung выпустил новые наушники-бобы Galaxy Buds Live

Компания Samsung представила новые наушники Samsung Galaxy Buds Live.
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«Ростов» представил форму на новый сезон в стиле фильма «Джентльмены»

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В Турции резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
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Авто

Кроссовер Kia Soul получил в России новую комплектацию Style

В дилерских центрах Kia на территории России стартовали продажи новой комплектации кроссовера Kia Soul, получившей название Style.
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Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
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Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

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По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
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Армия и оружие

Патрушев назвал СССР главной целью бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

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Фигурное катание

Опубликовано видео первой тренировки Косторной в академии Плющенко

Чемпионка Европы Алёна Косторная была замечена на первой тренировке с новым тренером Евгением Плющенко.
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Общество

В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

Ранее СМИ писали, что в 15 ведущих российских вузах, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимают на целевое обучение детей чиновников, которые якобы не смогли бы поступить на общих основаниях.
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Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Надбавка рассчитывается и зависит от оклада по воинской должности: для солдат – 120%, сержантов и прапорщиков – 110%, офицерского состава – 100%.
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Экономика

Экономику Белоруссии назвали ущербной

Белоруссия сохранила советскую модель, в которой государство контролирует большую часть экономики, пишет издание.
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Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite

Новый небольшой вседорожник Nissan Magnite, предназначенный для рынков развивающихся стран, показали еще в июле.
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Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что Артур Пирожков сразился в танцевальном баттле с Пухляшом.
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Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
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Армия и оружие

В России число спутников системы «Купол» доведено до штатного состава

Евразия Daily 06:54
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