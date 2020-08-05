Политика
РИА НовостиМедведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Общество
Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета
Разрушенный Бейрут (Ливан) показали с высоты птичьего полета после мощного взрыва, унесшего жизни сотни человек.
Дни24 10:35
Общество
В Пермском крае частично снят режим самоизоляции
Пермь, 5 августа 2020, 15:46 — REGNUM В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев.
REGNUM 08:46
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Происшествия
В автомобиле Ефремова нашли следы гашиша и гашишного масла
Согласно материалам дела, в крови подсудимого были найдены следы кокаина и марихуаны, а в его машине — следы гашиша и гашишного масла.
Lenta.ru 08:51
Политика
В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса
В начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса лидирует Россия.
Lenta.ru 10:24
Кино
«Поезд в Пусан 2» выйдет 20 августа
Кино-Панк 08:48
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Космос
SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship
Starship оснащён одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты их будет 6. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии удастся провести через год.
Говорит Москва 06:45
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Общество
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК 01:55
Кино
На новых концепт-артах «Аватара 2» показали краба-батискаф
Продюсер сиквелов «Аватара» Джон Ландау поделился парочкой эксклюзивных концепт-артов предстоящих продолжений.
Киноафиша России 08:14
Общество
Дуров напомнил о фото со средним пальцем из-за требований США к TikTok
Фотография Павла Дурова со средним пальцем появилась на его странице в Twitter в 2011 году.
РБК 10:04
Армия и оружие
Патрушев объяснил цель американской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
Взгляд.ру 09:39
Политика
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru вчера в 06:46
Происшествия
Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья
В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК вчера в 10:52
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ вчера в 02:35
Политика
Власти Армении ограничили вещание российских и иностранных телеканалов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, который ограничивает вещание иностранных каналов, в том числе и российских.
РБК 10:02
Экономика
Пётр Авен назвал требования Дерипаски к ЦБ экзотичными
По словам Авена, ЦБ не давит на российские банки, также не менее важным фактором для них являются требования зарубежных контрагентов.
News.ru 09:05
Авто
Infiniti осенью представит новый купе-кроссовер
Компания Infiniti осенью проведет презентацию нового купе-кроссовера QX55.
Goroday.ru 10:08
Общество
Глава Калмыкии Хасиков госпитализирован с коронавирусом
Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусом и госпитализирован.
Коммерсантъ 08:16
Футбол
Виллиан отклонил предложение «Челси» по двухлетнему контракту
«Челси» предпринял очередную попытку заключить новый контракт с вингером Виллианом, однако 31-летний бразилец ответил отказом.
Sport24.ru 03 августа в 08:38