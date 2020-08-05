Политика

РИА НовостиРИА НовостиМедведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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Медведев счел поддержку Фургала «явлением», с которым надо считаться

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РБК08:44

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Коммерсантъ08:30

Дмитрий Медведев заявил, что государство должно считаться со сторонниками Сергея Фургала

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Медведев призвал власть считаться со сторонниками Фургала

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Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

ТАСС08:18

Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

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