РПЛ

ProstoProSportProstoProSportМедведев сделал заявление в связи с акцией фанатов «Зенита»

Зенит — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
6′
15′
Себастьян Шиманьски
22′
Максимилиан Филипп
Александр Ерохин
26′
Бранислав Иванович
35′
41′
Артур Юсупов
Артем Дзюба
45′+1′
57′
Константин Рауш
Клинтон Н`Жи
59′
Артур Юсупов
Шарль Каборе
Бранислав Иванович
Йордан Осорио
61′
Артем Дзюба
Клаудио Краневиттер
74′
74′
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
Вильмар Барриос
Леон Мусаев
81′
Гендиректор питерского «Зенита» Александр Медведев сделал заявление в связи с массовым уходом фанатского сектора в игре против «Динамо». Он заявил, что клубу было приятнее смотреть на то, как болельщики поддерживали команду до ухода, а потом стало неприятно.
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Медведев намерен обсудить с фанатами «Зенита» акцию по уходу с трибун во время матча с «Динамо»

RT на русском11:29

Медведев сделал заявление в связи с акцией фанатов «Зенита»

ProstoProSport10:32
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