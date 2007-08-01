Гендиректор питерского «Зенита» Александр Медведев сделал заявление в связи с массовым уходом фанатского сектора в игре против «Динамо». Он заявил, что клубу было приятнее смотреть на то, как болельщики поддерживали команду до ухода, а потом стало неприятно.

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Медведев сделал заявление в связи с акцией фанатов «Зенита»

Политика Бурджанадзе попросила РФ помочь с задержанным в Южной Осетии врачом Лидер оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе обратилась с просьбой к главе комитета Совета Федерации по международным делам Константину Косачеву помочь в вопросе освобождения грузинского врача Важу Гаприндашвили, ранее задержанного в Южной Осетии.

Политика Предложение по газу: Витренко ответил Медведеву Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова российского премьера Дмитрия Медведева, который призвал Киев отказаться от высоких тарифов на транзит и прийти к "нулевому варианту" для решения газового спора, чтобы договориться о новом контракте.

Экономика Saudi Aramco провела самое крупное в истории IPO Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, являющаяся крупнейшей в мире по объемам добычи и экспорта нефти, подвела итоги сделки по первичному размещению акций - IPO.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве «Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Дударь.

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Происшествия В МГД предложили наказывать за неоднократное превышение скорости Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предлагает ввести уголовную ответственность за неоднократное превышение скорости и вождение без прав, о чём он сообщил в своём профиле в социальной сети Facebook.

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Игры Игры для PlayStation 4 не запустятся на PlayStation 5 Журналист сообщил, что первые игры для PlayStation 5 уже не будут запускаться на PlayStation 4. Какие именно это будут проекты, не уточняется.

Политика Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.