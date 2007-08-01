Гендиректор питерского «Зенита» Александр Медведев сделал заявление в связи с массовым уходом фанатского сектора в игре против «Динамо». Он заявил, что клубу было приятнее смотреть на то, как болельщики поддерживали команду до ухода, а потом стало неприятно.

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Медведев сделал заявление в связи с акцией фанатов «Зенита»

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