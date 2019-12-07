РПЛ

ProstoProSportProstoProSportМедведев сделал заявление в связи с акцией фанатов «Зенита»

Зенит — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сердар Азмун
6′
15′
Себастьян Шиманьски
22′
Максимилиан Филипп
Александр Ерохин
26′
Бранислав Иванович
35′
41′
Артур Юсупов
Артем Дзюба
45′+1′
57′
Константин Рауш
Клинтон Н`Жи
59′
Артур Юсупов
Шарль Каборе
Бранислав Иванович
Йордан Осорио
61′
Артем Дзюба
Клаудио Краневиттер
74′
74′
Владимир Рыков
Роман Евгеньев
Вильмар Барриос
Леон Мусаев
81′
Гендиректор питерского «Зенита» Александр Медведев сделал заявление в связи с массовым уходом фанатского сектора в игре против «Динамо». Он заявил, что клубу было приятнее смотреть на то, как болельщики поддерживали команду до ухода, а потом стало неприятно.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«У нас никто из граждан не преступник». Гендиректор «Зенита» обсудит с фанатами акцию против задержаний болельщиков

Фонтанка.Ру15:23

Гендиректор «Зенита» Медведев проведёт «откровенный разговор» с фанатами

78.ru14:50

Медведев намерен обсудить с фанатами «Зенита» акцию по уходу с трибун во время матча с «Динамо»

RT на русском11:29

Медведев сделал заявление в связи с акцией фанатов «Зенита»

ProstoProSport10:32
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:09, Ашберн
Происшествия

СМИ: Замкомандира Президентского полка нашли мертвым в Москве

Заместитель командира Президентского полка Роман Лотвин найден мертвым в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Вечерняя Москва 13:37
Общество

Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
RT на русском 12:06
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru 15:57
Происшествия

ДТП в Нижнем Новгороде спровоцировал автомобиль экс-сотрудника МВД

Спровоцировавший аварию в Нижнем Новгороде автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, однако за рулем находился другой человек.
Газета.Ru 15:06
Футбол

«Аталанта» одержала волевую победу над «Вероной»

Советский спорт 11:45
Единоборства

В бою Поветкина и Хантера зафиксирована ничья

RT на русском 15:37
Политика

Орешкин сообщил о прогрессе на переговорах Путина и Лукашенко

РБК 13:46
Происшествия

Двух подозреваемых по делу о пожаре в одесском колледже установили

Украинские силовики вычислили двух подозреваемых по делу о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, рассказал замглавы управления Национальной полиции по Одесской области Сергей Шайхет.
News.ru 09:42
Общество

На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Газета.Ru 15:17
Общество

Польша хочет выкупить у Австрии территорию лагеря смерти

По словам премьер-министра Польши Моравецкого, Варшава предложила купить эти территории у Австрии, чтобы сохранить память о жертвах преступного гитлеровского режима.
Rusvesna.su 15:03
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму

Ведомости вчера в 02:31
Армия и оружие

Названо оружие для борьбы с Россией в случае её вторжения в Европу

Американское издание National Interest рассказало, каким оружием следует запастись Великобритании, чтобы она могла отразить вероятное вторжение России в Европу.
Ferra 09:59
Политика

Помощник Зеленского призвал уточнить Минские соглашения

Минские соглашения нуждаются в уточнении, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью немецкой газете Die Welt.
Газета.Ru 10:21
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК

ТАСС вчера в 23:54
Футбол

«Валенсия» Черышева победила «Леванте» в матче Примеры

RT на русском 14:46
Политика

Порошенко заявил о необходимости возведения стены на границе с Россией

Петр Порошенко считает, что строительство стены между Украиной и Донбассом может привести к отмене санкций, ранее введенных в отношении России.
iReactor вчера в 21:51
Экономика

Покупать, продавать, хранить. Что делать с Bitcoin прямо сейчас

Несмотря на снижение курса частный трейдер Александр Бояринцев в долгосрочной перспективе рекомендует не продавать криптовалюту.
РБК вчера в 06:34
Политика

Аксенов прокомментировал намерение провести марш на Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал инициаторам марша на Крым не нарушать законы России и провести акцию в Херсонской области Украины.
РИА Новости 08:30
Кино

Трейлер экшен-комедии «Свободный»: Райан Рейнольдс спасает видеоигру

В сети появился первый трейлер комедийного боевика «Свободный», где Райан Рейнольдс играет обычного персонажа в обширной видеоигре.
КиноПоиск 15:09
Политика

Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США

Глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш сообщил ранее, что конгресс планирует остановить реализацию проекта "Северный поток-2", внеся соответствующие пункты о санкциях в закон о нацобороне на будущий год.
Вести.Ru 09:17
Кино

Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман

Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Слово и Дело 05:46
Кино

Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Rambler News Service вчера в 07:16
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Биатлон

Российские биатлонисты остались без медалей в эстафете в Эстерсунде

Российская газета 14:48
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru 13:55
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео года в России

Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Культуромания 05 декабря в 14:30
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру 05:22
Гаджеты

Смартфоны на Snapdragon 865 и 765G готовят 18 компаний. Какие именно?

На форуме Snapdragon Technology Summit, который недавно завершился на Гавайях, выступили ключевые партнеры Qualcomm, пообещавшие выпустить смартфоны на Snapdragon 865 и 765/765G.
iXBT.com 14:11
Наука

Обнаружена ранее неизвестная причина рака

Обнаружена ранее неизвестная причина рака.
РЕН ТВ вчера в 15:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное