Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации.

Политика Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Общество Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95» Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение Задержанному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в убийстве малолетнего ребенка, передает РИА "Новости" со ссылкой на СК.

Общество Названы регионы России с самым доступным газом Жители регионов из первой тройки могут купить на среднюю зарплату наибольшее количество газа — от 15,6 до 20 тысяч кубометров.

Кино Джаред Лето пытался помешать съемкам нового «Джокера» Джаред Лето был настолько взбешен производством нового фильма о "Джокере" с Хоакином Фениксом в главной роли, что пытался помешать съемкам.

Общество Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.

Политика Япония опровергла сообщение о кредите Ирану при соблюдении СВПД Правительство Японии опровергло сообщения о том, что предложило вместе с Францией предоставить Ирану кредит в размере 18,4 млрд долларов в обмен на возвращение Тегерана к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Экономика В России могут ввести минимальную цену на сахар Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.

Технологии Создан чехол из «кожи» для управления смартфоном поглаживаниями Разработчики даже смогли использовать интерфейс в качестве контроллера для игр и средства управления для «умных» часов — там «кожа» заменила ремешок.

Политика Евросоюз согласится продлить Brexit 19 октября парламент Великобритании проголосовал за то, чтобы запросить у Евросоюза новой отсрочки по Brexit.

Футбол Перес провел переговоры с Моуринью о возвращении в «Реал» По информации авторитетного источника El Chiringuito, часто выдающего правдивые эксклюзивные инсайды, функционер провел переговоры с португальцем после поражения "королевского клуба" в матче чемпионата от "Мальорки" (0:1). После фиаско на Мальорке "Реал" опустился с первого места в чемпионате на второе, пропустив вперед "Барселону".