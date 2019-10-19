Экономика

ТАССТАССМедведев соберет Консультативный совет по иностранным инвестициям

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Председатель партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
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