Экономика
ТАССМедведев соберет Консультативный совет по иностранным инвестициям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации.
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Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" на выезде обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Общество
Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС
Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Общество
На Украине извинились перед экс-главой НБУ за номер студии «Квартал 95»
Министр культуры молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский принёс извинения бывшей главе Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой за участие известного украинского академического народного хора в скандальном номере студии «Квартал 95».
Шоу-бизнес
На шоу Светланы Лободы Наташа Королева пришла со шрамом
Российская певица Наташа Королева пришла на шоу Светланы Лободы в необычном образе-зомби.
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Происшествия
Маршрутка столкнулась с трамваем в Петербурге
По данным Главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, столкнулись трамвай №60 и маршрутка К-235, в результате маршрутное такси перевернулось на бок.
Шоу-бизнес
Бывший муж избивал Марию Шукшину и ее дочь
Как стало известно со слов Анны Трегубенко, бывший муж её матери, третий супруг Марии Шукшиной Борис Вишняков, частенько поднимал руку на членов семьи.
Космос
Ученых озадачил рентгеновский снимок «пузырчатой» сверхновой
Рентгеновский снимок SN 1572 продемонстрировал, что сверхновая состоит из значительного количества пузырей, способных к сужению и расширению в разных направлениях.
Здоровье
На совещании с регионами Минздрав РФ обсудил зарплаты врачей
На совещании Министр здравоохранения Вероника Скворцова разъяснила представителям субъектов РФ, как будут внедряться единые подходы к формированию заработной платы врачей и медицинских работников, а также рассказала об основных принципах модернизации первичного звена здравоохранения.
Армия и оружие
СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»
Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Единоборства
Боксера Гвоздика выписали из больницы после боя с Бетербиевым
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Экономика
В России пройдут массовые сокращения
В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter.
Футбол
«Милан» упустил победу над «Лечче» в дебютном матче Пиоли
Казалось, гол Кшиштофа Пёнтека на 81-й минуте приносит «Милану» заслуженные три очка, но перед финальным свистком Марко Кальдерони испортил Пиоли победный дебют - 2:2.
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала купание супруга в ледяной воде
Общество
Экс-министр правительства Бурятии стал вице-премьером Забайкалья
Бывший министр экономики Бурятии Александр Бардалеев стал вице-премьером Забайкальского края, главой регионального Минэкономразвития.
Происшествия
В Нальчике слушатель института МВД погиб после драки в вузе
Слушатель института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб после драки с другим слушателем, сообщили в Следственном комитете.
Политика
«Росатом» рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы
Госкорпорация "Росатом" опубликовала рассекреченное поручение о создании советской атомной бомбы, данное первому отечественному ядерному центру - Конструкторскому бюро №11 (КБ-11) во исполнение постановления правительства СССР в июне 1946 года.
Гаджеты
Xiaomi представила игровой монитор с изогнутым экраном
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".