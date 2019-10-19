Экономика
ТАССМедведев соберет Консультативный совет по иностранным инвестициям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации.
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Культура
В Кирове прошла церемония открытия фестиваля «Золотой теленок»
Сегодня, 20 октября, в Вятской филармонии, прошел концерт, посвященный открытию в Кирове фестиваля короткометражного кино "Золотой теленок".
Правительство Кировской области 14:22
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Российская газета 13:31
Политика
Путин заявил о готовности к конкуренции за сотрудничество с Африкой
Российский лидер Владимир Путин заявил в беседе с ТАСС о готовности России к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки.
RT на русском 17:27
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат в выходные
Фантастический фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат в выходные. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:44
Армия и оружие
Минобороны РФ: военные США заинтересованы в Договоре по открытому небу
Соединенные Штаты проявляют заинтересованность в сохранении Договора по открытому небу - они заявили о намерении провести 21 наблюдательный полет над Россией в 2020 году, что больше, чем в 2017 и 2018 годах.
ТАСС 18:26
Политика
Борис Джонсон раскритиковал свою же просьбу отсрочить Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил председателю Европейского совета Дональду Туску письмо с просьбой отсрочить Brexit до 31 января 2020 года.
Lenta.ru вчера в 17:59
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Арсеналом», Джанаев отбил два пенальти
В матче 13-го тура российской премьер-лиги тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 1:1. В составе хозяев единственный гол на 43-й минуте забил Александр Ломовицкий с пенальти.
Нева Спорт 11:28
Шоу-бизнес
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Российская газета вчера в 05:38
Общество
Овны рискуют поддаться соблазну, а Львов ждут перемены в личной жизни
Телец Негативные и позитивные тенденции в работе одинаково сильны, не стоит оказывать на партнеров давление, выжидание удачного момента может оказаться наилучшей тактикой на ближайшие несколько дней.
Первоисточник 11:00
Авто
В Китае из RAV4 сделали Toyota Wildlander
Моторы Toyota Wildlander получил от оригинального RAV4, который в китае делает СП FAW-Toyota.
За рулем Кубань 09:20
Шоу-бизнес
Невеста Тимати выписалась из роддома
Тимати сегодня днем встретил Анастасию Решетову из роддома.
StarHit.ru 13:00
Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями о плацкарте в России
24 часа Йенни Йесканен, журналистка из Финляндии, проехала в плацкартном вагоне российского поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Мурманск.
Наша версия вчера в 07:03
Космос
Представлен первый в мире скафандр для космических туристов
Представили «обмундирование» космическая компания Virgin Galactic и американский бренд спортивной одежды Under Armour, которые объявили о создании «первого в мире скафандра для космического туризма».
Турпром 18 октября в 05:13
Шоу-бизнес
Любовь Успенская сыграла на подаренном продюсером баяне
В комментарии к посту звезда рассказала, что получила баян в подарок от продюсера и через пару месяцев продемонстрирует свой музыкальный талант.
Актуальные Новости 00:56
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
ТАСС 14:07
Армия и оружие
Марин Ле Пен призвала исключить Турцию из НАТО
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за приостановку членства Турции в Североатлантическим альянсом в связи с проводимой ею операцией на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру 13:06
Общество
Гороскоп на 20 октября: Скорпионам следует сменить обстановку
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru вчера в 19:03
Футбол
Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат вчера в 15:30
Футбол
Черчесов отказался сбривать усы в случае победы сборной на Евро-2020
У наставника спросили, сбреет ли он растительность на лице в том случае, если команда станет победителем на чемпионате Европы 2020 года.
Газета.Ru 18:16
Общество
В РПЦ раскритиковали мужчин за любовь к футболу
Газета.Ru 04:53
Общество
«Фобос» обещает москвичам майскую погоду
По данным центра погоды "Фобос", на предстоящей неделе в Москве сохранится теплая погода.
Московский Комсомолец 16:06
Космос
Астрономы засомневались в молодости колец Сатурна
Астрономы выдвинули ряд замечаний к недавнему анализу данных зонда «Кассини», который указал на относительно небольшой возраст колец Сатурна.
N+1 17 октября в 20:02
Происшествия
При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб
Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
RT на русском 07:24
Хоккей
«Спартак» в Петербурге обыграл СКА
Советский спорт 12:23
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Кино
Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае
МИР 24 18 октября в 12:36
Футбол
«Монако» без Головина одержал волевую победу над «Ренном»
Равновесие восстановил на 56-й минуте признанный лучшим игроком команды в сентябре Ислам Слимани, а на третьей добавленной ко второму тайму минуте Бен Йеддер, оформив дубль принес монегаскам победу - 3:2. Матч из-за дисквалификации пропускал российский полузащитник "Монако" Александр Головин, получивший в игре прошлого тура красную карточку.
ProstoProSport 13:53