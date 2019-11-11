Экономика
Накануне.RuМедведев соберет президиум совета по нацпроектам
Глава российского правительства Дмитрий Медведев проведет 11 ноября заседание президиума совета по национальным проектам. Его посвятят развитию экспорта, производительности труда и малому и среднему предпринимательству.
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Происшествия
«Ъ» поговорил с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Политика
Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа
Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Политика
Депутат оценил слова Порошенко о возвращении Крыма в состав Украины
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова Крым в состав Украины.
Шоу-бизнес
45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью
45-летняя певица Натали (Наталья Рудина) ненароком спровоцировала слухи о беременности.
Гаджеты
Xiaomi представила беспроводную мышь Wireless Mouse 2 за 520 рублей
Цена Wireless Mouse 2 составляет 8 долларов, что около 520 рублей.
Технологии
Стало известно, что Google собирает медицинские данные пользователей
Компания Google втайне от пользователей собирала медицинские данные в лечебных учреждениях. Сбор данных проходил в 21 американском штате.
Футбол
«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Армия и оружие
США продолжат сотрудничать с курдами, несмотря на желание Анкары
США не собираются прекращать сотрудничество с курдами в Сирии, несмотря на желание Анкары, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации.
Спорт
Глава WADA: спорт не был готов к российскому допинговому скандалу
Действующий президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что мировой спорт не был готов к российскому допинговому скандалу и его последствиям.
Общество
Гороскоп на 12 ноября: Скорпионы, вас ждет романтическое знакомство
Вы вполне обладаете всеми знаниями и навыками, чтобы не совершать ошибки.
Кино
Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Кино
Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети
По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Футбол
Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»
Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.
Армия и оружие
50 ракет выпущено из сектора Газа в сторону Израиля
Армия и оружие
Министр обороны Украины захотел отменить призыв в армию
Глава украинского минобороны Андрей Загороднюк назвал отмену призыва в армию своей «персональной целью».
Политика
Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике
Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище объявившему об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралесу.
Авто
Kia показал новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
Авто
Названы цены на Lada Vesta с вариатором
Отечественная компания «АвтоВАЗ» озвучила стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Экономика
Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу
Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK.
Здоровье
Минтруд предложил бесплатно лечить пенсионеров в частных клиниках
Пациенты старше 65 лет скорее всего смогут бесплатно проходить обследования в частных клиниках.