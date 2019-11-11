Экономика

Накануне.RuНакануне.RuМедведев соберет президиум совета по нацпроектам

Глава российского правительства Дмитрий Медведев проведет 11 ноября заседание президиума совета по национальным проектам. Его посвятят развитию экспорта, производительности труда и малому и среднему предпринимательству.
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