Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Политика Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Авто Amazon закупит 100 000 электрических фургонов Интернет-магазин Amazon закупит 100 000 электромобилей марки Rivian для своей службы доставки.

Происшествия Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу Задержанный накануне шаман Александр Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.

Происшествия Актеров российского спектакля о войне в Донбассе закидали фекалиями Активисты радикально-патриотического движения SERB прервали показ спектакля «Война близко», который шел вечером 20 сентября в «Театре.doc» в Москве.

Общество В онкоцентре Блохина опровергли сообщения СМИ об увольнении 25 врачей Ранее издание «Известия» сообщило, что около 20-25 детских онкологов собрались уволиться из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина из-за решения администрации онкоцентра уволить Георгия Менткевича.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком 17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.

Политика Более 2 тыс. человек прибыли на «штурм» «Зоны-51» в Неваде Более 2 тыс. человек пришли поучаствовать в организованном пользователем Facebook Метти Робертсом шуточном «штурме», которое подразумевает захват военной базы «Зона 51» в американском штате Невада.

Авто Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта «АвтоВАЗ» обнаружил вероятную проблему в топливной системе в почти тысяче экземпляров Lada Largus, которые были произведены в период со 2 по 13 сентября.

Происшествия «Россия» объяснила смену аэропорта для летевшего из Антальи самолета Как сообщил РБК официальный представитель авиакомпании «Россия» (именно ей принадлежит самолет) Сергей Стариков, смена аэропорта произошла из-за «литерных мероприятий» во Внуково.

Политика Меланья Трамп оконфузилась на открытии монумента Вашингтону Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.

Политика Путин приехал на учения «Центр-2019» Владимир Путин в пятницу прибыл на вертолете на полигон "Донгуз" в Оренбургской области, где проходит активная фаза масштабных военных учений "Центр-2019".

Шоу-бизнес Деми Мур призналась, что ее брак разрушили эксперименты в постели Актриса Деми Мур рассказала, что ее последний брак разрушился из-за экспериментов в постели с актером Эштоном Кутчером.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл отправились в Рим на свадьбу друзей Принц Гарри и Меган Маркл отправились в очередное неофициальное путешествие — накануне вечером герцоги Сассекские прилетели в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу друзей.

Политика Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей.

Футбол Сборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА Сборная России по футболу в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на четыре позиции и заняла 42-е место.

Кино Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.

Здоровье ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.

Происшествия Борец с терроризмом из ФСБ не усмотрел за подчиненными и лишился должности Военный суд отказался восстановить в должности одного из руководителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по республике Крым подполковника Игоря Егорова, который отвечал на полуострове за борьбу с терроризмом.

Экономика Доходы Грузии в туристической отрасли сократились в августе на 10% По итогам августа 2019 года доходы Грузии в сфере туризма составили $396,4 млн, что на 10,6% меньше, чем в августе 2018 года.

Армия и оружие Применение установок «Солнцепек» и «Змей Горыныч» попало на видео Российские военные на учениях «Центр-2019» показали в действии огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и самоходные реактивные установки разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»).