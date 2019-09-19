Экономика

Газета.RuГазета.RuМедведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Читать в источнике
Комментировать311
Дмитрий Медведев
Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикREGNUM вчера в 05:20

Подробнее о событии

Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ

РИА Новостивчера в 08:47

Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года

Газета.Ruвчера в 09:07

С нового года минимальная зарплата в России составит 12 130 рублей

Башинформ18 сентября в 02:56

Медведев рассказал об увеличении зарплат в России

Lenta.ruвчера в 06:41

Правительство одобрило повышение МРОТ с 1 января

Вести.Ruвчера в 07:37

Медведев сообщил, что МРОТ в 2020 году увеличится на 850 рублей

ТАССвчера в 04:46

Власти решили повысить зарплаты трем миллионам россиян

URA.Ruвчера в 07:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:56, Вашингтон
Армия и оружие

В Сети запустили прямую трансляцию штурма «Зоны 51»

Над секретной базой «Зона 51» в штате Невада, которую хотели штурмовать 20 сентября активисты, временно закрыли воздушное пространство даже для аварийных служб.
ТК Звезда 02:41
Происшествия

Задержанные северокорейские суда доставили в Находку

В Находку прибыли задержанные северокорейские суда, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, сообщил РИА Новости представитель погрануправления ФСБ по Приморскому краю.
РИА Новости вчера в 22:33
Экономика

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
Политика

Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки

В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Политика

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru вчера в 20:11
Кино

Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов

Культуромания 01:08
Здоровье

Систему помощи инвалидам раскритиковала Счетная палата

Работа системы медико-социальной экспертизы названа Счетной палатой недостаточно эффективной.
Цензуры.Нет 03:01
Происшествия

Учредителя Мурманского морского пароходства задержали за хищения

Член совета директоров и учредитель Мурманского морского пароходства задержан и доставлен в столицу Заполярья.
Российская газета вчера в 13:06
Происшествия

Мосгорсуд получил обращение прокуратуры о смягчении наказания Устинову

РБК 03:46
Космос

Новый дом человечества. Куда переберутся люди, когда погаснет Солнце

Ученые предлагают уже сейчас искать для человечества подходящее место за пределами Солнечной системы.
РИА Новости 01:00
Футбол

Лудогорец — ЦСКА 5:1

Газета.Ru вчера в 16:51
Общество

Систему взыскания долгов с граждан изменят в России

Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 08:09
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с матерью

Избитая в Ингушетии девочка впервые после произошедшего увиделась со своей матерью, сообщила пресс-служба уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Взгляд.ру 18 сентября в 06:30
Общество

В России могут отменить профессиональные праздники

Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые признаны устаревшими и отменить которые намерено правительство, есть и такие, которые устанавливают профессиональные праздники.
Газета.Ru 02:53
Кино

Гуськов объяснил ситуацию вокруг фильма «Элефант»

Продюсер Алексей Гуськов прокомментировал решение режиссера Алексея Красовского снять свое имя из титров фильма «Элефант».
Культуромания 01:20
Происшествия

Проверка проходит в колонии под Иркутском после видео со стриптизом

В колонии-поселении № 14 в поселке Тамтачет в Иркутской области от работы временно отстранили врио начальника.
РЕН ТВ 02:43
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж

Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Политика

Совбез ООН не принял проект российской резолюции по Идлибу

Проект резолюции о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб, предложенный Россией и Китаем, заблокирован в ходе голосования в Совете безопасности ООН.
Российская газета вчера в 15:56
Политика

Песков не стал комментировать публикации своей дочери

РЕН ТВ вчера в 06:09
Происшествия

На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи

Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.
Российская газета 03:46
Футбол

АПОЭЛ — Ф91 Дюделанж 3:4

АПОЭЛ вышел вперед в домашнем матче первого тура группового этапа Лига Европы против Дюделанжа.
Советский спорт вчера в 14:11
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.
Российская газета 18 сентября в 08:13
Политика

Путин прибыл в Оренбургскую область

Российский президент Владимир Путин прилетел в Оренбургскую область, где 20 сентября посетит место проведения активной фазы стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».
RT на русском вчера в 17:09
Общество

Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

Российская газета вчера в 21:20
Авто

Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России

21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня вчера в 08:39
Армия и оружие

В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»

Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Общество

Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии Forbes

Коммерсантъ вчера в 18:49
Армия и оружие

В Пентагоне предупредили о возможности удара по Калининграду

Главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян заявил журналистам, что у США есть план прорыва российских средств противовоздушной обороны (ПВО) в Калининградской области.
Газета.Ru 03:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное