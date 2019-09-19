Экономика
Газета.RuМедведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
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Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикREGNUM вчера в 05:20
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