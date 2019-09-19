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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

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