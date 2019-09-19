Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Общество В Госдуме рассказали, когда лучше всего брать отпуск Наиболее финансово выгодным временем для ухода в отпуск являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней.

Энергетика «Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.

Политика Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Интернет Facebook приостановил работу тысяч приложений Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.

Общество В Японии из-за тайфуна отменили более 200 рейсов Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».

Шоу-бизнес Алла Довлатова назвала враньем сообщения о больной раком Заворотнюк Теле- и радиоведущая Алла Довлатова назвала враньем сообщения об онкологическом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает издание «Дни24».

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Происшествия В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.

Происшествия Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».

Спорт Дина и Арина Аверины завоевали золото и серебро ЧМ в личном многоборье Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, ее сестра Арина Аверина стала второй.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Политика Хуситы объявили о прекращении ударов по Саудовской Аравии Глава политсовета захвативших власть на севере Йемена хуситов Махди аль-Машат заявил о прекращении ударов беспилотников по Саудовской Аравии и ждет от Эр-Рияда аналогичного решения.

Политика Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ» сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией.

Армия и оружие В Госдуме оценили решение Трампа по военным на Ближнем Востоке Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных сил на Ближний Восток.

Шоу-бизнес 46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.

Игры В лаунчере Wargaming Game Center появилась первая сторонняя игра В онлайн-сервисе, который недавно запустила компания Wargaming, появилась первая игра от сторонних разработчиков.

Гаджеты Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.

Политика Трамп счел действия США на Украине бессмысленными Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.

Культура Чем запомнился отборочный этап «Голоса. 60+» Дмитрий Усик — военный пенсионер и единственный участник второго выпуска слепых прослушиваний, чьё выступление оценили все наставники.

Гаджеты В России стартовали продажи iPhone 11 В России начались официальные продаж новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и Pro Max, представленных Apple 10 сентября.