Экономика
Газета.RuМедведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить358
Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикREGNUM 19 сентября в 05:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 04:24, Вашингтон
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Космос
«Российский Falcon 9» оказался дешевле американского
Единственной действующей в мире тяжелой ракетой, использующей многоразовые технологии, является носитель Falcon 9 (а также основанный на нем сверхтяжелый Falcon Heavy) американской компании SpaceX.
Lenta.ru 19 сентября в 05:59
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Кино
Российские власти будут финансировать сериалы для Netflix и HBO
Российские власти начнут компенсировать часть затрат на съемки в России фильмов и сериалов для интернет-платформ, таких как Netflix и HBO.
Дождь вчера в 12:55
Происшествия
Якутскому шаману избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
Якутскому шаману Александру Габышеву, который "шел изгонять Путина", избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Газета.Ru 00:56
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости 19 сентября в 07:57
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Журналист Доминик Калус рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев в своей статье для немецкого портала Ostexperte.de.
BFM.ru 04:21
Кино
В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R 03:50
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика
Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским
Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
RT на русском вчера в 21:10
Армия и оружие
В Госдуме оценили решение Трампа по военным на Ближнем Востоке
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных сил на Ближний Восток.
RT на русском 03:44
Единоборства
Россиянин Ковалев поддержал украинца Усика
Газета.Ru 02:42
Политика
Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России
Ведущая Ольга Скабеева в ходе эфира на телеканале "Россия 1" в резкой форме осадила украинскую журналистку Янину Соколовскую за ее слова о проплывающем "трупе" России.
Газета.Ru 03:24
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
Футбол
Ребич дисквалифицирован на пять матчей еврокубков
Форвард «Айнтрахта» Анте Ребич, выступающий за «Милан» на правах аренды, получил дисквалификацию на пять игр под эгидой УЕФА, рапортует FOX Sports.
Евро-футбол.ру 04:07
Общество
Приготовьтесь получать по €700 ежемесячно после переезда в итальянскую деревушку
Life.ru 18 сентября в 09:53
Политика
Маломуж рассказал о планах возвращения Крыма обратно на Украину
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о планах страны вернуть Крым.
Народные новости 18 сентября в 03:19
Культура
Презентацию геймплея Cyberpunk 2077 покажут на выставке «ИгроМир»
Разработчики из студии CD Projekt RED в официальном VK-сообществе Cyberpunk 2077 сообщили, что на выставке «ИгроМир» появится стенд игры, где впервые на русском языке пройдёт презентация геймплея грядущего ролевого боевика.
Игромания.ру вчера в 06:43
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия
Концерт «Руки вверх» в Брянске продолжился на улице
БрянскToday вчера в 15:56
Армия и оружие
Иран предупредил о намерении «сбивать любой вторгшийся беспилотник»
Иран будет сбивать любые беспилотники, которые нарушат воздушное пространство страны, заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами.
RT на русском 03:54
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Sport24.ru вчера в 13:26
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер вчера в 07:43
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Происшествия
В Финляндии завели дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки передала в прокуратуру уголовное дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов при том, что скрещивание волков и собак в Финляндии запрещено.
Интерфакс 02:11
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34