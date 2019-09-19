Экономика
Газета.RuМедведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить318
Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикREGNUM 05:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 20:17, Вашингтон
Шоу-бизнес
Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото
News.ru вчера в 06:10
Общество
Систему взыскания долгов с граждан изменят в России
Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 08:09
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод 06:02
Экономика
Компании стали указывать протесты в Москве среди рисков для инвесторов
Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и нефтехимический холдинг «Сибур» предупредили своих инвесторов об угрозе стабильности их бизнеса из-за протестов в Москве.
РБК 03:07
Здоровье
Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами
В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
Lenta.ru 18:24
Авто
Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России
21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня 08:39
Гаджеты
Появился список устройств Samsung, которые получат новую Android 10
3 сентября прошла официальная презентация новой операционной системы Android 10. Первыми получили обновление смартфоны Google Pixel.
iReactor 08:36
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Шоу-бизнес
Алек Болдуин станет отцом в шестой раз
Актер Алек Болдуин станет отцом в шестой раз. Об этом его супруга Хилария сообщила у себя в инстаграме.
Газета.Ru 16:14
Авто
Toyota выпустила кабриолет для императора
Эксклюзивно для императора Японии был построен кабриолет на базе Toyota Century.
Somanyhorses 12:46
Футбол
Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».
RT на русском 18:29
Музыка
На Шнурова подали заявление в полицию за мат на концерте в Ростове
Специалистом правового отдела Управления Минкультуры России по ЮФО (Южному Федеральному округу) на руководителя популярной группы "Ленинград" Сергея Шнурова подано заявление в полицию.
Ugpressa.ru 17 сентября в 00:26
Политика
Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе
Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Политика
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию на севере Йемена
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере Ходейды в Йемене против "военных объектов", сообщил телеканалу "Аль-Арабия" представитель коалиции Турки аль-Малики.
РИА Новости 18:45
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Хоккей
«Авангард» победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ
В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» на выезде победил клуб «Салават Юлаев».
RT на русском 12:57
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев переоделся в женщину ради театральной постановки
Певец Сергей Лазарев удивил поклонников перевоплощением в женский образ ради театральной постановки.
Дни24 вчера в 05:38
Общество
Ректор уральского вуза выявил ЛГБТ-пропаганду
В ходе проверки было установлено, что у студента УрГЭУ на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» была размещена ссылка на ЛГБТ-сообщество, что «является фактом публичной пропаганды».
Коммерсантъ 12:12
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Наука
Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
МедиаПоток 12:48
Кино
Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
Религия
В РПЦ опровергли отказ крестить рожденных с помощью ЭКО младенцев
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщина, которая прибегает к процедуре ЭКО, «параллельно делает минимум три-пять абортов».
РБК 18:32
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru 19:36
Волейбол
Стали известны все участники плей-офф чемпионата Европы
Завершился групповой этап мужского чемпионата Европы по волейбола. По его итогам, определились все участники плей-офф.
Спорт день за днем 17:29
Недвижимость
Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.
РИА Новости вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Ведущие «Орла и решки» Лаврентьев и Астровская решили пожениться
Музыкант и телеведущий Антон Лаврентьев, похоже, в скором времени женится на своей коллеге по программе «Орел и решка» Алине Астровской.
Телепрограмма 17 сентября в 17:34
Футбол
Скончался бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Sport.ru вчера в 07:13