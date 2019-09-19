Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году

Авто Amazon закупит 100 000 электрических фургонов Интернет-магазин Amazon закупит 100 000 электромобилей марки Rivian для своей службы доставки.

Шоу-бизнес Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини» Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.

Происшествия Во Владивостоке горит крупнейший торговый центр города Уже через 6 минут после получения сообщения о пожаре в торговом центре по адресу Проспект 100-летия Владивостока, 57 пожарные расчеты прибыли на место, передает ТАСС.

Энергетика Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Космос Активность ядер галактик возросла за несколько месяцев Ученые обнаружили относительно быстрое изменение состояния сразу у шести галактик: за несколько месяцев их ядра резко нарастили активность.

Общество Правила призыва в армию ужесточат Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.

Происшествия Театр.doc в Москве сообщил о провокации во время спектакля В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.

Здоровье Главным врачом Тульской областной больницы назначена Анна Савищева Ранее Савищева возглавляла ГУЗ «Городская больница №13». Также работала заведующей центром реабилитации в областной больнице.

Армия и оружие Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.

Армия и оружие В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.

Футбол Манчестер Юнайтед — Астана 1:0 В матче группового раунда Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» добыли победу над казахстанской «Астаной».

Происшествия Прапорщик продал на Avito запчасти компьютеров ФСБ По данным СМИ, Хайруллин работал в должности старшего техника академии и за год успел разобрать более 500 компьютеров.

Политика На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».

Шоу-бизнес Виктория Дайнеко показала фигуру в бикини Виктория Дайнеко, очевидно, собирается в отпуск. Звезда отправилась на шопинг, чтобы выбрать себе купальник, пишет storinka.com.ua.

Культура Микки Рурк завещал похоронить себя на Украине Американский актер и боксер Микки Рурк заявил, что хочет быть похороненным в селе Загорцы Хмельницкой области.

Происшествия В Китае девочка попыталась повторить рецепт из интернета и погибла В Китае 14-летняя девочка по имени Жеже погибла, пытаясь сделать попкорн по рецепту с кулинарного канала на YouTube.

Армия и оружие МИД призвал США не нарушать ДНЯО США должны перестать привлекать к совместным ядерным миссиям НАТО неядерные страны, что нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Происшествия В Брянске задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи Подозреваемого в двойном убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержали, сообщили в СК.