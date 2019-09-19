Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет на 850 рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 19 сентября.

Медведев сообщил о повышении МРОТа в 2020 году

Театры Театральный фестиваль "Уроки режиссуры стартует 21 сентября в Москве "Уроки режиссуры" негласно формирует "базу" главных режиссеров и художественных руководителей театров, потребность в которых – одна из самых насущных в российском театральном пространстве.

Футбол Футбольная «Барселона» установила мировой рекорд по доходам Действующие чемпионы Испании из "Барселоны" объявили, что по итогам финансового года сезона-2018-2019 клуб получил рекордный доход в размере 990 млн евро или более 1 млрд долларов (1,09 млрд долларов).

Игры Парижский суд обязал Valve позволить перепродажу игр в Steam Суд обязал его разрешить пользователям перепродажу игр на площадке. Решение стало точкой в почти четырёхлетнем противостоянии.

Армия и оружие Российский губернатор ответил генералу США на план по прорыву ПВО Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригана о возможности прорыва российских ПВО.

Политика Киев не допускает неподписания транзитного контракта с «Газпромом» Украина не допускает возможности неподписания нового транзитного договора с Россией и в целом прошедшие трехсторонние консультации по газу с РФ и Еврокомиссией в Брюсселе оценивает позитивно.

Политика В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для школьников Законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов впервые вводит в законодательство понятие «здоровое питание».

Происшествия На брянском вокзале застрелили двух сотрудников спецсвязи Двое сотрудников спецсвязи были застрелены в ночь на пятницу на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.

Общество Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Футбол Тренер «Лудогорца» прокомментировал разгром ЦСКА Главный тренер "Лудогорца" Станислав Генчев прокомментировал победу на московским ЦСКА в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

Футбол Вратарь «Реала» извинился за совместное фото с Мбаппе Вратарь «Реала» Альфонс Ареола извинился перед болельщиками за совместную фотографию с игроками «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Эриком Шупо-Мотингом после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Культура Микки Рурк попросил похоронить его на Украине Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.

Экономика Трассу в Китай разрешили строить в России Глава Минфина РФ Антон Силуанов одобрил строительство двух участков транспортного коридора автодороги Москва-Казань.

Технологии В Facebook продвигается фальшивая платформа для инвестиций Платформа TON со встроенной криптовалютой Gram готовится к запуску этой осенью. Проект уже привлек инвестиции в размере $1,7 млрд.

Происшествия Прапорщик разобрал и распродал сотни компьютеров Академии ФСБ Старший техник Академии ФСБ Артур Хайруллин приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за продажу компьютеров учебного заведения.

Политика Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».

Космос От Большого Взрыва до Великого Молчания Книга астрофизика Владимира Липунова «От Большого Взрыва до Великого Молчания», вышедшая в издательстве АСТ, описывает взгляды современных физиков на устройство Вселенной и историю формирования этих взглядов.

Футбол Уткин о разгромном поражении «Краснодара»: выводов не сделано Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин назвал разницу в разгромных поражениях московского ЦСКА и «Краснодара» в матче первого тура футбольной Лиги Европы.

Политика Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".

Армия и оружие Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.