Экономика
ИзвестияМедведев сообщил о повышении МРОТа в 2020 году
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет на 850 рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 19 сентября.
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Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.
— Дмитрий Медведев, российский политикREGNUM вчера в 05:20
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