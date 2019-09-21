с чего всё началось

Рассмотрим мы и законопроект повышения минимального размера оплаты труда. Мы ежегодно устанавливаем МРОТ в размере 100% прожиточного минимума. За второй квартал предыдущего год в соответствии с этим механизмом МРОТ в следующем году увеличится на 850 рублей и составит 12 тыс. 130 рублей.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет на 850 рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг, 19 сентября.

Медведев сообщил о повышении МРОТа в 2020 году

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