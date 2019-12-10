Экономика
Вести ФММедведев сообщил о росте импортозамещения
На совещании по импортозамещению Медведев привел несколько примеров успешной работы по созданию новых материалов и продукции.
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Авто
Дилер Infinity в Канаде продал клиенту Tesla. В знак благодарности
Дилер Infinity из канадского города Шербрук, провинция Квебек, продал своему клиенту Tesla Model 3 в знак признательности за многолетнюю лояльность по отношению к японскому люксовому бренду.
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций
Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Экономика
Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии.
Культура
Глава Якутии раскрыл культурные планы министру Мединскому
Глава Якутии Айсен Николаев на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским, обсуждая вопросы развития культуры в республики, внёс предложение о выделении целевых мест в Щукинском театральном училище при Вахтанговском театре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Политика
Лавров рассказал об итогах встречи с Трампом
Встреча с президентом США Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, стороны обсудили ряд ключевых проблем, рассказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в посольстве в Вашингтоне.
Общество
Уже шесть российских регионов решили 31 декабря не работать
Шесть регионов России перенесли рабочий день со вторника, 31 декабря, на последнюю субботу года — 28 декабря.
Происшествия
Суд приговорил участника акции 27 июля Малышевского к 3 годам колонии
Кино
Вышел первый трейлер «Чудо-Женщины 1984»
Опубликован первый полноценный трейлер «Чудо-Женщины 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Политика
Путин объяснил опасность брошенных в полицейских стаканчиков
По мнению Путина, бросивший стаканчик в полицейского может зайти дальше и начать совершать противоправные действия.
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Авто
АвтоВАЗу выдали ОТТС на Lada Largus для инвалидов-колясочников
Следует упомянуть, что особая версия Lada Largus, разрабатываемая специально для перевозки инвалидов, показали в конце 2018 года.
Авто
Mazda привезет новый кроссовер Mazda CX-30 в Россию
Концерн Mazda оформил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый небольшой паркетник Mazda CX-30 для России.
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Политика
Аваков рассказал о сдавших нервах участников саммита в Париже
По словам Авакова, в процессе обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова, заявив, что он обошел «все эти места вдоль границы своими ногами» в отличие от российского министра.
Футбол
Зинченко попал в заявку «Манчестер Сити» впервые с октября
22-летний украинец попал в заявку впервые с середины октября. Зинченко перенес операцию на колене.
Здоровье
В России выросло число детей с нарушениями обмена веществ
С 2014 года число детей в России с нарушениями обмена веществ, расстройством питания и болезнями эндокринной системы выросло на 16,4%, сообщает RT.
Космос
Как белый карлик пожирает газового гиганта: удивительное открытие
Музыка
Корейцы высоко оценили новый бойз-бэнд Макса Фадеева
Напомним, что недавно продюсер Макс Фадеев распустил лейбл Malfa и занялся обновлением артистов.
Происшествия
Двухлетний малыш пять дней провел в квартире с телом умершей матери
В Ижевске социальные работники обнаружили в квартире двухлетнего мальчика, который пять дней был без присмотра.
Общество
Урбанисты назвали самые комфортные и доступные для жизни города России
Только пять городов из ста урбанисты отнесли и к комфортным, и к доступным по стоимости проживания одновременно: в порядке убывания это Краснодар, Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга.
Футбол
«Наполи» отправил в отставку Анчелотти
Итальянский "Наполи" отправил в отставку с поста главного тренера клуба Карло Анчелотти. Об этом сообщает пресс-служба неаполитанцев.
Хоккей
Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Коламбусу»
Встреча завершилась поражением столичной команды со счетом 2:5. Таким образом, "Вашингтон" прервал победную серию из шести матчей.
Армия и оружие
AP: более 300 саудовских студентов отстранили в США от летных курсов
Американские власти временно приостановили занятия по летной подготовке для более чем 300 студентов из Саудовской Аравии, изучающих военную авиацию, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
Политика
Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине
Убитый в Берлине Зелимхан Хангошвили был кровавым и жестким боевиком. Он один из организаторов терактов в московском метро.
Общество
В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий
Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
Политика
В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.