Экономика

Вести ФМВести ФММедведев сообщил о росте импортозамещения

На совещании по импортозамещению Медведев привел несколько примеров успешной работы по созданию новых материалов и продукции.
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Подсчитаны траты России на импортозамещение

Lenta.ruвчера в 08:00

Медведев назвал расходы России на импортозамещение

REGNUMвчера в 06:40

Медведев: Россия тратит на импортозамещение почти три триллиона рублей

ТАССвчера в 06:18

Медведев рассказал о расходах на импортозамещение

RT на русскомвчера в 06:38

В РФ на импортозамещение в 2019-2020 гг. выделили 1,3 трлн рублей

Интерфаксвчера в 06:30

Медведев рассказал, сколько Россия тратит на импортозамещение

Газета.Ruвчера в 06:24

Медведев отметил рост импортозамещения

РИА Новостивчера в 06:39
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Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Общество

Минтруд напомнил чиновникам о запрете принимать подарки

В ведомстве напомнили, что получение подарков должностными лицами является нарушением установленного запрета.
REGNUM 00:49
Единоборства

Джошуа будет лишен титула IBF, если не встретится с Пулевым

РИА Новости вчера в 07:30
Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага

В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Футбол

«Зенит» уступил «Бенфике» и вылетел из ЛЧ

В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов санкт-петербургский «Зенит» уступил португальской «Бенфике».
RT на русском вчера в 16:52
Общество

В России могут переименовать продукты с растительными жирами

В России для молочных продуктов, которые содержат растительные жиры, могут ввести новые названия.
REGNUM 01:48
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Авто

Mazda привезет новый кроссовер Mazda CX-30 в Россию

Концерн Mazda оформил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый небольшой паркетник Mazda CX-30 для России.
Новые автомобили вчера в 02:45
Политика

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Москва 24 вчера в 19:57
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Коммерсантъ вчера в 15:47
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

РБК 02:16
Политика

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 21:28
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей вчера в 14:22
Происшествия

СКР завершил расследование дела о нападении на дом Памфиловой

REGNUM 02:37
Футбол

Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС

Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
Спорт-Экспресс 09 декабря в 10:58
Финансы

Число визитов клиентов в отделения Сбербанка снизилось на 15%

Клиентский поток в отделения Сбербанка за последний год снизился на 15%.
РБК 02:23
Общество

Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова

REGNUM вчера в 05:55
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 09 декабря в 19:55
Здоровье

Тест со стулом позволит выявить рак легких

Ученые назвали простой способ, который позволит выявить заболевание на ранней стадии. Для этого теста понадобится обычный стул.
iReactor вчера в 19:37
Политика

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
РБК вчера в 11:59
Футбол

ЦСКА отправился в Барселону на матч с «Эспаньолом»

Московский ЦСКА в четверг сыграет матч заключительного тура в Лиге Европы.
Bobsoccer 02:24
Экономика

Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
РБК 01:16
Хоккей

«Флорида» уступила «Тампе», Бобровский отразил 46 бросков

Российский форвард "Флориды" Евгений Дадонов забил гол, тогда как страж ворот Сергей Бобровский отразил 46 бросков по своим воротам, став одним из героев встречи.
Газета.Ru 00:27
Футбол

Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в декабре

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в декабре.
Sportbox.RU 02:34
Авто

Lada Granta нового поколения появится в 2021 году

В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
За рулем Кубань 09 декабря в 11:33
Футбол

Дмитрий Сычев объявил о завершении своей футбольной карьеры

Инфо24 вчера в 12:20
Общество

Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
News.ru 09 декабря в 09:41
Происшествия

В результате взрыва в Афганистане пострадали не менее 48 человек

Не менее 48 человек пострадали в результате атаки на медицинское учреждение возле американской авиабазы Баграм в Афганистане.
RT на русском 02:21
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