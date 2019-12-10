Экономика
Вести ФММедведев сообщил о росте импортозамещения
На совещании по импортозамещению Медведев привел несколько примеров успешной работы по созданию новых материалов и продукции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Политика
Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России
Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Общество
Минтруд напомнил чиновникам о запрете принимать подарки
В ведомстве напомнили, что получение подарков должностными лицами является нарушением установленного запрета.
Единоборства
Джошуа будет лишен титула IBF, если не встретится с Пулевым
Единоборства
Российские боксеры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага
В WADA пояснили, что на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира допустят только "чистых" спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» и вылетел из ЛЧ
В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов санкт-петербургский «Зенит» уступил португальской «Бенфике».
Общество
В России могут переименовать продукты с растительными жирами
В России для молочных продуктов, которые содержат растительные жиры, могут ввести новые названия.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Авто
Mazda привезет новый кроссовер Mazda CX-30 в Россию
Концерн Mazda оформил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый небольшой паркетник Mazda CX-30 для России.
Политика
Лавров прокомментировал встречу с Трампом
Общество
ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации
Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети
Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Футбол
Высказывания Гинера в адрес ДСИ рассмотрит комитет по этике РФС
Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес Департамента судейства и инспектирования (ДСИ) рассмотрит комитет по этике РФС.
Финансы
Число визитов клиентов в отделения Сбербанка снизилось на 15%
Клиентский поток в отделения Сбербанка за последний год снизился на 15%.
Общество
Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Здоровье
Тест со стулом позволит выявить рак легких
Ученые назвали простой способ, который позволит выявить заболевание на ранней стадии. Для этого теста понадобится обычный стул.
Политика
Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем
Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
Футбол
ЦСКА отправился в Барселону на матч с «Эспаньолом»
Московский ЦСКА в четверг сыграет матч заключительного тура в Лиге Европы.
Экономика
Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год
Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
Хоккей
«Флорида» уступила «Тампе», Бобровский отразил 46 бросков
Российский форвард "Флориды" Евгений Дадонов забил гол, тогда как страж ворот Сергей Бобровский отразил 46 бросков по своим воротам, став одним из героев встречи.
Футбол
Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в декабре
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в декабре.
Авто
Lada Granta нового поколения появится в 2021 году
В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
Футбол
Дмитрий Сычев объявил о завершении своей футбольной карьеры
Общество
Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck
Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
Происшествия
В результате взрыва в Афганистане пострадали не менее 48 человек
Не менее 48 человек пострадали в результате атаки на медицинское учреждение возле американской авиабазы Баграм в Афганистане.