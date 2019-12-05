Общество

РБКРБКМедведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

Существовавший на протяжении последних лет тренд на снижение реальных располагаемых доходов населения России в 2019 году изменился, и доходы начали расти. Об этом заявил в ходе большого интервью глава правительства России Дмитрий Медведев в эфире телеканала «Россия 24».
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Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян к концу года

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Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году

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Коммерсантъвчера в 04:28

Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

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Телеканал 360°вчера в 05:28

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Lenta.ruвчера в 04:35
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В Москву возвращаются опасные инфекции

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