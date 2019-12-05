Общество
РБКМедведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян
Существовавший на протяжении последних лет тренд на снижение реальных располагаемых доходов населения России в 2019 году изменился, и доходы начали расти. Об этом заявил в ходе большого интервью глава правительства России Дмитрий Медведев в эфире телеканала «Россия 24».
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Политика
Украина согласилась предоставить Донбассу особый статус
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что из-за нехватки времени в Раде не планируется рассмотрение нового закона об особом статусе Донбасса, сообщает «РБК-Украина».
Политика
Медведев отверг возможность закрытия YouTube в России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что видеохостинг YouTube продолжит работу на территории страны.
Здоровье
На Сахалине проверят больницу после обнаружения просроченных лекарств
"В ходе совместной со специалистами Роспотребнодзора проверки были выявлены факты ненадлежащего хранения и возможного оказания в Сахалинской областной больнице медицинской помощи пациентам лекарственными препаратами с истекшими сроками годности", - говорится в сообщении.
Политика
Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Кино
Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
На видеохостинге YouTube опубликовали первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Шоу-бизнес
Певцов объяснил, почему раскритиковал Познера в образе Сталина
Актер Дмитрий Певцов в беседе с изданием "Подъем" объяснил, почему раскритиковал телеведущего Владимира Познера в образе советского руководителя Иосифа Сталина что записывал обращение к журналисту после спектакля "Капкан", где играет Иосифа Сталина.
Авто
В России резко подешевели автомобили Ravon
Экономика
Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей с 1 января 2020 года.
Политика
Медведев рассказал, что в правительстве РФ хороший командный дух
Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время интервью по итогам 2019 года рассказал, что в правительстве страны хороший командный дух и есть взаимопонимание.
Политика
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
Общество
В Госдуме опровергли подорожание ОСАГО
Парламентарий высказал предположение, что слухи о существенном росте тарифов связаны с проходящими в Госдуме слушаниями по ОСАГО.
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Политика
Медведев призвал делать все, чтобы ученые оставались в России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что нужно делать все, чтобы российские ученые не уезжали из страны.
Армия и оружие
Путин рассказал об оснащении ВМФ России современным оружием на 68%
Политика
Главу «Нафтогаза» допросили в США по делу Джулиани
Главу "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева допросили прокуроры в Нью-Йорке по делу в отношении двух предполагаемых помощников адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.
Происшествия
Задержан бывший фигурант дела о беспорядках в Москве
Даниила Конона, бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве, задержала полиция.
Политика
«Интерфакс»: убитый в Берлине чеченец участвовал в терактах
В мае и августе 2003 года Хангошвили якобы участвовал в серии нападений на колонны федеральных сил на дороге между населенными пунктами Алхасты и Галашки в Ингушетии.
Транспорт
В Москве ввели новый штраф за нарушение правил парковки
В центре Москвы с 5 декабря начнут выписывать штраф в размере 3000 руб. за случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасии Писарь.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Экономика
В Киеве заявили об успешных слушаниях по иску против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз" сообщила, что слушания в Амстердаме о принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом" закончились для Киева успешно.
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Экономика
Выяснилось, сколько застройщиков реально работает с эскроу-счетами
В целом в России выполняются работы на стройплощадках многоквартирных домов общей площадью в 113,0 млн кв. м. Напомним, что в РФ переход на новую схему финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов начался 1 июля этого года.
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Происшествия
При обрушении жилого дома в Польше погибли пять человек
Тела пятерых погибших обнаружены представителями спасательных служб во время разбора завалов трехэтажного жилого дома в горнолыжном курорте Щирк, обрушившегося из-за взрыва бытового газа.
Игры
The Crew 2 станет бесплатной до 9 декабря
Разработчики из Ivory Tower и издательство Ubisoft решили отпраздновать выход обновления Blazing Shots для гоночной аркады The Crew 2 — с сегодняшнего дня и вплоть до 9 декабря игра будет бесплатной.
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о судьбе денег на лечение Жанны Фриске
Часть долга перед «Русфондом», состоявшего из собранных Первым каналом на лечение певицы Жанны Фриске денег, оплатил ее бывший гражданский муж, ведущий Дмитрий Шепелев.