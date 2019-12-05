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Футбол Смоллинг отреагировал на обложку итальянского издания «Чёрная пятница» Защитник «Ромы» Крис Смоллинг в своём «твиттере» опубликовал сообщение в ответ на обложку c заголовком «Чёрная пятница» итальянского издания Corriere dello Sport, на которой он был изображён вместе с нападающим «Интера» Ромелу Лукаку.

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Происшествия Главу ОНК Якутии арестовали по подозрению в мошенничестве Городской суд Якутска арестовал председателя Общественной наблюдательной комиссии Марину Семенову, ей вменяют несколько эпизодов мошенничества, передает «Интерфакс» с ссылкой на пресс-службу суда.