Общество

РБКРБКМедведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

Существовавший на протяжении последних лет тренд на снижение реальных располагаемых доходов населения России в 2019 году изменился, и доходы начали расти. Об этом заявил в ходе большого интервью глава правительства России Дмитрий Медведев в эфире телеканала «Россия 24».
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Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян к концу года

ТАСС06:02

Медведев заявил об увеличении дохода россиян на треть процента

Национальная служба новостей04:21

Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

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Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

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Медведев прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
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