Общество

ФедералПрессФедералПрессМедведев оценил рост реальных доходов россиян

По словам председателя кабмина, рост реальных располагаемых доходов населения по итогам текущего года может составить 0,2–0,3 %. Также Медведев подчеркнул, что российские власти намерены оказывать поддержку наиболее уязвимым категориям населения.
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Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян к концу года

ТАСС06:02

Медведев заявил об увеличении дохода россиян на треть процента

Национальная служба новостей04:21

Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

Коммерсантъ04:28

Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

РБК04:26

Медведев прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

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Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году

Газета.Ru06:47

Медведев рассказал о росте доходов россиян

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