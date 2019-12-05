Общество
РБКМедведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян
Существовавший на протяжении последних лет тренд на снижение реальных располагаемых доходов населения России в 2019 году изменился, и доходы начали расти. Об этом заявил в ходе большого интервью глава правительства России Дмитрий Медведев в эфире телеканала «Россия 24».
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Футбол
Игбун: «Динамо» важно обыграть «Зенит». Только за этим едем в Питер
Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун поделился ожиданиями от матча против «Зенита».
Политика
Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов
В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Экономика
Saudi Aramco провела крупнейшее в истории IPO
Крупнейшая в мире по объемам добычи и экспорта нефти компания Saudi Aramco подвела итоги IPO, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд.
Политика
Die Welt назвала нового главного противника НАТО
Немецкая газета Die Welt назвала нового главного противника НАТО, сообщает портал "Известия".
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Спорт
Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России
Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
Футбол
Федотов станет главным тренером «Сочи»
Стороны обсуждают последние детали До зимней паузы "Оренбург" 7 декабря сыграет в Саранске против "Тамбова", а днём позже "Сочи" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Романа Березовского примет на своем поле "Рубин".
Футбол
Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий рассказал про инцидент с драками
Футбол
«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу
В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» со счётом 1:2.
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Музыка
Аналитики назвали самые популярные видео на YouTube в России
Аналитики из Google вычислили и самые популярные музыкальные видео.
Общество
В «Роскосмосе» оценили прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко прокомментировал прогноз журналиста издания The Hill о крахе России как космической державы.
Политика
Зеленский и Макрон обсудили предстоящую встречу «нормандской четверки»
Встреча в "нормандском формате" пройдет в Париже 9 декабря.
Здоровье
Около трех миллионов россиян ежегодно страдают от врачебных ошибок
Из 28 млн случаев госпитализации в России 2—3 млн заканчиваются неблагополучно. Чаще всего такие прецеденты связаны с врачебными ошибками.
Происшествия
При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей
Хищение в размере 1,6 миллиарда рублей выявлено при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области, задержаны трое подозреваемых, сообщает пресс-служба СК РФ.
Наука
Частое окрашивание и выпрямление волос может привести к раку груди
Исследователи из национального университета здоровья детально изучили данные около 46 тыс. женщин в возрасте от 35 до 74 лет, которые в 2003–2009 годах принимали участие в испытание Sister Study, посвященного глобальному изучению проблем окружающей среды и генов на развитие рака молочной железы.
Политика
Идея снижения наказуемого порога превышения скорости исходит не от МВД
Инициатива возможности снизить наказуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч исходит не от МВД, заявил 5 декабря глава ведомства Владимир Колокольцев.
Авто
Водителей в России ждут новые штрафы с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Экономика
Неработающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 января
В Пенсионном фонде России заявили, что с 1 января 2020 года страховые выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,6%. Об этом сообщает "Российская газета".
Экономика
Глава «Транснефти» не видит целесообразности в приватизации компании
Глава "Транснефти" Николай Токарев считает нецелесообразной приватизацию принадлежащего государству пакета обыкновенных акций компании.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Кино
Режиссер «Дау» попросил Мединского допустить в прокат весь фильм
Гаджеты
Realme представил для России флагманский смартфон X2 Pro
Авто
Назвали способ сэкономить на заправке автомобиля
Немногие знают, что использовать топливную карту на заправках заметно выгоднее, чем платить наличными.
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж за Игоря Булатова
Накануне модель Виктория Лопырева призналась, что «пока все охвачены предновогодней суетой, ее закружила подготовка к свадьбе ».
Экономика
В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.