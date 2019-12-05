Общество

РБКРБКМедведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

Существовавший на протяжении последних лет тренд на снижение реальных располагаемых доходов населения России в 2019 году изменился, и доходы начали расти. Об этом заявил в ходе большого интервью глава правительства России Дмитрий Медведев в эфире телеканала «Россия 24».
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Медведев спрогнозировал рост реальных доходов россиян к концу года

ТАСС06:02

Медведев прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

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Медведев спрогнозировал рост располагаемых доходов россиян к концу года на 0,2–0,3%

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Медведев спрогнозировал незначительный рост реальных доходов россиян

РБК04:26

Медведев рассказал о росте реальных доходов россиян в 2019 году

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Медведев пообещал помочь бедным

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Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий рассказал про инцидент с драками

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В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» со счётом 1:2.
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С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
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