Экономика

РБКРБКМедведев спрогнозировал рост ипотеки в России

Средняя ставка по выданным ипотечным кредитам в сентябре оказалась самой низкой с начала года — 9,63% годовых, сообщил сегодня Банк России. ЦБ, уточнил, что одновременно выросла доля 30 крупнейших банков в общем объеме кредитного портфеля: если в начале года она составляла 90%, то в сентябре — 94%.
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