Общество

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Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5. Об этом рассказал российский премьер Дмитрий Медведев на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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с чего всё началось

Медведев заявил, что интернет в России в разы дешевле, чем в США и Японии

Россия входит в пятерку стран мира по числу пользователей смартфонов, а безлимитный интернет в стране в разы дешевле, чем в целом ряде развитых государств.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
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