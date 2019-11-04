Россия входит в пятерку стран мира по числу пользователей смартфонов, а безлимитный интернет в стране в разы дешевле, чем в целом ряде развитых государств.

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Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5. Об этом рассказал российский премьер Дмитрий Медведев на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Медведев сравнил цены на интернет в России и США

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