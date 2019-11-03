Общество

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Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5. Об этом рассказал российский премьер Дмитрий Медведев на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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с чего всё началось

Медведев заявил, что интернет в России в разы дешевле, чем в США и Японии

Россия входит в пятерку стран мира по числу пользователей смартфонов, а безлимитный интернет в стране в разы дешевле, чем в целом ряде развитых государств.
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Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией

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Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

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