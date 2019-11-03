Общество
ИзвестияМедведев сравнил цены на интернет в России и США
Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5. Об этом рассказал российский премьер Дмитрий Медведев на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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Россия входит в пятерку стран мира по числу пользователей смартфонов, а безлимитный интернет в стране в разы дешевле, чем в целом ряде развитых государств.ТАССвчера в 05:07
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Дмитрий Медведев сранвил цены на Интернет в России, США и Корее и Японии
Комсомольская правдавчера в 06:31
Медведев: Россия на 5-м месте в мире по числу владельцев смартфонов
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