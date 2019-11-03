Общество

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Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5. Об этом рассказал российский премьер Дмитрий Медведев на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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с чего всё началось

Медведев заявил, что интернет в России в разы дешевле, чем в США и Японии

Россия входит в пятерку стран мира по числу пользователей смартфонов, а безлимитный интернет в стране в разы дешевле, чем в целом ряде развитых государств.
ТАССвчера в 05:07

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Медведев заявил, что в России Интернет в 14 раз дешевле, чем в США

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РБКвчера в 07:26

Медведев заявил, что интернет в России в разы дешевле, чем в США и Японии

ТАССвчера в 05:07

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Rambler News Serviceвчера в 07:01

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Московский Комсомолецвчера в 05:04
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