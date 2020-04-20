Энергетика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаМедведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуация с падением цент на нефть с "картельным сговором".
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Дмитрий Медведев
То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контактов, очень напоминает картельный сговор. С учетом нашего опыта в газовой сфере, предлагаем продавать нефть по принципу take or pay. Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнерами.
— Дмитрий Медведев, российский политикТК Звезда 17:19

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