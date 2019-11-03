Политика

РБКРБКМедведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией

Безлимитный интернет в России обходится пользователям в несколько раз дешевле, нежели жителям других развитых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
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Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией

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Медведев отметил успехи России на цифровой арене

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В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на севере Франции, следовавшего по маршруту Париж — Лондон, никто из граждан Российской Федерации не пострадал.
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