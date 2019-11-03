Безлимитный интернет в России обходится пользователям в несколько раз дешевле, нежели жителям других развитых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Медведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией

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Политика Песков посетовал на неспособность российской системы здравоохранения регулировать себя Песков отметил, что в ходе обсуждения вопросов здравоохранения на президиуме Госсовета в Калининграде участники опирались на те значительные средства, которые уже выделены в бюджете на эти цели.

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