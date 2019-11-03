Политика
РБКМедведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией
Безлимитный интернет в России обходится пользователям в несколько раз дешевле, нежели жителям других развитых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
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Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Единоборства
Боксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула
Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, передает ТАСС.
Общество
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Кино
Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Политика
Песков посетовал на неспособность российской системы здравоохранения регулировать себя
Песков отметил, что в ходе обсуждения вопросов здравоохранения на президиуме Госсовета в Калининграде участники опирались на те значительные средства, которые уже выделены в бюджете на эти цели.
Происшествия
ДТП с автобусом во Франции: граждане РФ не пострадали
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на севере Франции, следовавшего по маршруту Париж — Лондон, никто из граждан Российской Федерации не пострадал.
Хоккей
«Салават Юлаев» разгромил минское «Динамо» — 9:1, отчёт о матче КХЛ
С аналогичными показателями (2+1) закончил встречу с "Динамо" Александр Кадейкин, Сакара Маннинен отдал три результативных передачи, а Кугрышев, помимо трёх пасов, ещё и забил.
Здоровье
Жители Башкирии заражаются ВИЧ в постелях
Эксперты отмечают, что в группах старше сорока лет наблюдается рост заболеваний ВИЧ, а вот молодёжь постепенно умнеет – в категории жителей от 18 до 30 лет идёт тенденция снижения заболеваемости.
Политика
Венесуэла высылает дипломатический корпус Сальвадора
"Правительство Боливарианской Республики сообщает, что приняло решение объявить персонами нон грата всех членов дипломатического корпуса Сальвадора", - говорится в заявлении.
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Мария Захарова назвала украинских националистов, осквернивших мемориал советскому маршалу Георгию Жукову в Одессе, "зверьем".
Шоу-бизнес
Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью Евой
Лолита Милявская похвасталась повзрослевшей дочерью от Александра Цекало в честь ее дня рождения.
Происшествия
В Таганроге локализовали пожар на предприятии
Политика
Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США
Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.
Шоу-бизнес
Бузова подарила Симоньян ползунки Gucci для новорожденной дочки
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась со своими подписчиками в сторис Instagram фотографиями подарков для новорожденной дочери от певицы и ведущей Ольги Бузовой.
Религия
Западноевропейская архиепископия официально воссоединилась с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на литургии в храме Христа Спасителя передал архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, Патриаршую и Синодальную грамоту о воссоединении с РПЦ.
Происшествия
В Казахстане стоматолог силой успокаивал ребёнка во время приема
На кадрах видеоролика видно, как врач силой схватил ребенка, который не хотел сидеть в стоматологическом кресле, и резко бросил его туда.
Общество
Бутина получила новый российский паспорт
Происшествия
При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии
В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.
Теннис
Барти победила Свитолину и выиграла Итоговый турнир WTA
Барти выиграла четвертый турнир в сезоне, ранее в этом году она выигрывала Roland Garros, а также турниры в Бирмингеме и Майами.
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
Политика
Бабченко пообещал вернуться на Украину, когда там «будет жарко»
Скандальный журналист Аркадий Бабченко заявил, что покинул Украину временно и планирует вернуться.
Политика
Песков: «Северный поток-2» состоялся бы и без Дании
Песков указал, что "Северный поток-2" выгодный для европейских стран коммерческий проект, который "способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу", а вовсе не "аркан на шее Европы".
Происшествия
Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе
Люди в панике покинули автобус и схватили мужчину. Выяснив, что речь идет о неудачном пранке, полицию решили не вызывать.
Космос
ЕКА остается уверенным, что исправит парашюты для ExoMars
Высшие должностные лица Европейского Космического Агентства по-прежнему уверены, что они смогут решить проблемы с парашютом, которые угрожают задержать запуск миссии ExoMars 2020 rover, старт которой назначен на следующее лето.