Общество
РБКМедведев сравнил стоимость интернета в России и в США с Японией
Безлимитный интернет в России обходится пользователям в несколько раз дешевле, нежели жителям других развитых государств, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
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Россия входит в пятерку стран мира по числу пользователей смартфонов, а безлимитный интернет в стране в разы дешевле, чем в целом ряде развитых государств.ТАССвчера в 05:07
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Медведев: Россия на 5-м месте в мире по числу владельцев смартфонов
Московский Комсомолецвчера в 05:04
Дмитрий Медведев сранвил цены на Интернет в России, США и Корее и Японии
Комсомольская правдавчера в 06:31
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