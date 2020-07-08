Политика
РИА НовостиМедведев станет пожизненным сенатором после принятия закона
Дмитрий Медведев как бывший президент России не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять соответствующий закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Общество
Гарвардский университет подал в суд на Белый дом из-за ограничений на въезд в США для иностранных студентов
Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт подали в суд на Белый дом из-за ограничений на въезд в США для иностранных студентов.
Эхо Москвы 11:34
Общество
В результате протестов в Белграде пострадали 60 человек
По меньшей мере 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате столкновений.
Газета.Ru 11:30
Футбол
Уткин назвал главную причину победы «Зенита» в РПЛ
Как сообщает Soccernews.ru, главный комментатор страны, журналист Василий Уткин высказал свою точку зрения об очередной победе футбольного клуба «Зенит» в чемпионате Российской Премьер-Лиги.
CT news 10:20
Политика
В Литве запретили трансляцию российских телеканалов RT
Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT.
ТАСС 09:40
Происшествия
Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции
ТАСС 06 июля в 11:34
Политика
Трамп уведомил Конгресс США о выходе страны из ВОЗ
Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс официальное уведомление о выходе страны из ВОЗ.
Страна Советов on-line 09:23
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Кино
Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel
Персонаж Флоренс Пью («Солнцестояние», «Маленькие женщины») — Елена Белова — станет новой супергероиней в киновселенной Marvel и заменит Наташу Романофф.
Портал Субкультура вчера в 11:57
Происшествия
В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
Происшествия
Суд запросит аудиозаписи звонков Соколова в посольство Франции
«Удовлетворить ходатайство о судебном запросе об истребовании доказательств в виде аудиозаписи звонков Соколова, сделанных 8 ноября 2019 года», — сказала судья.
РБК 09:48
Происшествия
Пожар на складах завода минеральных вод в Ставрополье локализовали
Пожар на складах завода минеральных вод «Октябрь А» в Предгорном районе Ставропольского края локализован.
Известия 10:56
Общество
В АТОР рассказали о возможных сроках возобновления зарубежного туризма
Россия возобновит авиаперелеты по популярными туристическим направлениями не раньше конца сентября, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 11:07
Общество
В Петербурге запретят продавать алкоголь в заведениях менее 50 кв. м
В Санкт-Петербурге в скором времени запретят продавать алкоголь заведениям, площадь залов которых меньше 50 кв. м. Соответствующий законопроект в третьем и окончательном чтении приняло законодательное собрание города в среду, 8 июля.
Известия 10:39
Автоспорт
Фернандо Алонсо подписал контракт с командой «Формулы-1» «Рено»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с "Рено" на сезон-2021, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 07:04
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Игры
Little Hope: вторая часть The Dark Pictures выйдет на Хэллоуин
После недавнего переноса разработчики The Dark Pictures объявили точную дату выхода продолжения антологии — Little Hope выйдет в канун Хэллоуина, 30 октября.
Игромания.ру 10:12
Армия и оружие
Главком ВМС Украины указал на готовность флота к войне с Россией
iReactor 06 июля в 01:03
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» дисквалифицирован на 4 матча за нападение на фаната
Футболист "Тоттенхэм Хотспур" Эрик Дайер дисквалифицирован на четыре матча за нападение на одного из фанатов лондонской команды после матча Кубка Англии с "Норвич Сити", сообщает официальный Twitter Футбольной ассоциации Англии (FA).
РИА Новости 06:53
Общество
Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля
На следующей неделе в Московской области планируют открыть пляжи, рестораны и аттракционы в парках, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" губернатор Андрей Воробьев.
Российская газета 10:53
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич поиздевалась над собственным нарядом
Bimru.ru 06 июля в 08:46
Общество
ФСБ провела первую экспертизу по делу Сафронова еще в 2019 году
Первая датирована еще сентябрем 2019 года. Силовики могли специально дождаться, пока Сафронов уйдет из журналистики на госслужбу.
Компания 08:42
Армия и оружие
Эволюция РПК: Россия получит новый усовершенствованный пулемет
Помимо всего прочего, «шестнадцатый» РПК получил очень удобную рукоятку и встроенный пенал с принадлежностями для чистки.
Слово и Дело 06:45
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия вчера в 18:42
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе
Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
РИА Новости 00:46
Происшествия
В Альметьевске частично сгорел крупнейший торговый центр
В Татарстане загорелся крупнейший торговый центр Альметьевска — "Панорама".
Вести.Ru 09:06
Политика
СМИ Германии: Путин не позволит Западу унижать Россию
Вывод немецких журналистов гласит о том, что лидер РФ не позволит руководителям Запада унижать Россию.
HotGeo 06:00