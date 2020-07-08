Политика
РИА НовостиМедведев станет пожизненным сенатором после принятия закона
Дмитрий Медведев как бывший президент России не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять соответствующий закон, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Читать в источнике
Оценить4,9K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 13:08, Ашберн
Общество
Выплату повышенного пособия по безработице в России продлили на август
Мишустин подписал документ о продлении повышения минимального размера пособия по безработице на август.
Телеканал 360° вчера в 08:23
Общество
ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru 12:41
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Общество
На территории ЦМТ в Москве построят 200-метровый небоскреб
200-метровая башня призматической формы по высоте превзойдет некоторые небоскребы «Москва-сити», она расположится со стороны улицы 1905 года и станет вертикальной доминантой всего района (сейчас самое высокое здание на территории ЦМТ достигает 131 м). Второе здание будет построено со стороны Мантулинской улицы.
Ведомости 07:27
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Происшествия
В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова задержали после выхода из эфира «Эха Москвы».
Ведомости 10:36
Футбол
«Ростов» – «Уфа». Команды объявили стартовые составы на игру
Сегодня в матче 27-го тура чемпионата России «Уфа» на выезде сыграет с «Ростовом». Начало встречи в 22: 30 по местному времени (20:30 мск).
Горобзор.ру 12:41
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Шоу-бизнес
Ивлеева и Элджей отметили годовщину свадьбы стрельбой из автомата
Ивлеева опубликовала в Instagram короткое видео, на котором она палит из оружия, а Элджей стоит рядом, прижимая ладони к ушам.
НТВ вчера в 14:04
Футбол
ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
РБК 12:58
Политика
Киев согласовал c Донбассом две статьи закона об особом статусе
На переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, стороны согласовали две статьи закона об особом статусе Донбасса.
Rambler News Service 13:01
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском 12:23
Общество
В Петербурге мини-рюмочные запретили с 1 января 2021 года
В Петербурге с 1 января 2021 года закроются все мини-рюмочные. Соответствующее решение принято Законодательным собранием города.
Что происходит 10:53
Шоу-бизнес
Сергей Жуков назвал причины распада группы «Руки вверх»
Сегодня Сергей Жуков поделился своими воспоминаниями о работе в коллективе «Руки Вверх» и назвал причины распада группы.
Bimru.ru вчера в 12:43
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Происшествия
Суд арестовал четырех участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Четверо из семи задержанных во вторник в Крыму участников запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" арестованы до сентября решением Киевского районного суда Симферополя.
Российская газета 12:53
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Московские "Спартак" и "Локомотив" обнародовали стартовые составы на матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
РИА Новости 12:38
Футбол
Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом» на шесть месяцев
Интерфакс-Спорт 09:20
Происшествия
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском 06 июля в 12:54
Футбол
Мостовой назвал непозволительными слова Медведева в адрес «Спартака»
Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой раскритиковал поведение гендиректора «Зенита» Александра Медведева.
Metaratings 12:27
Футбол
Зенит — Сочи 2:1
Капитан «Зенита» Бранислав Иванович отправился в Сербию. Об этом в эфире ютуб-канала РПЛ заявил комментатор Михаил Моссаковский.
Bookmaker-ratings.ru 11:35
Политика
ФСБ задержала советника Рогозина по обвинению в госизмене
Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело в отношении советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по статье «Государственная измена».
Национальные Интересы вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Иван Телегин при разводе с Пелагеей скрыл имущество на 45 млн рублей
Стало известно, что хоккеист Иван Телегин скрыл при разводе с Пелагеей дорогостоящий автомобиль и присвоил себе деньги, полученные от продажи квартиры.
Pravda.Ru 13:00
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Происшествия
Пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади» умерла после 11 лет лечения
РБК 06 июля в 11:33
Происшествия
Осужденный за покушение на депутата Госдумы Кодзоева выйдет по УДО
Тосненский городской суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Олега Маковоза, осужденного за покушение на депутата Госдумы Башира Кодзоева.
Российская газета 12:04
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 08:30