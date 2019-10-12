Стоит отметить, что 23-летний Медведев в шестой раз подряд выходит в финал турнира. Ранее Даниил играх в финалах в Вашингтоне (поражение от Кирьоса), Монреале (поражение от Надаля), Цинциннати (победа над Гоффеном), US Open (поражение от Надаля), а также в Санкт-Петербурге (победа над Чоричем).

Даниил Медведев вышел в финал турнира в Шанхае

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