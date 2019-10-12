Теннис
Vprognoze.ruМедведев сыграет со Зверевым в финале турнира в Шанхае
В финале турнира в Шанхае Даниил Медведев сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, который в своем полуфинальном матче переиграл итальянца Маттео Берреттини.
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Происшествия
Россияне проголосовали за возвращение смертной казни
Среди россиян провели опрос на официальной странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» о возвращении смертной казни для педофилов и убийц детей, об этом пишет «Федерал Пресс».
Невские Новости 07:08
Происшествия
В Токио из-за тайфуна «Хагибис» разлилась река Тамагава
Тайфун "Хагибис", который в субботу обрушился на центральный регион Японии, вызвал разлив крупной реки Тамагава, которая проходит по Токио.
ТАСС 10:26
Спорт
Гимнастка Оксана Чусовитина примет участие в своей восьмой Олимпиаде
Гимнастка Оксана Чусовитина сможет выступить на своей восьмой Олимпиаде.
Вести.Ru 10:19
Политика
Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал страны-участницы конференции по противодействию терроризма совместно работать над законодательными решениями по обеспечению цифрового суверенитет государств и защитите персональных данных в киберпространстве.
РИА Новости 04:32
Футбол
УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020
Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга.
Чемпионат вчера в 20:26
Происшествия
На Украине нарисовали граффити с Гитлером возле еврейского поселения
«В полицию поступило сообщение, что в Умани в местах компактного проживания брацлавских хасидов на одной из бетонных плит нарисованы граффити с изображением Адольфа Гитлера и сделана надпись красной краской на немецком языке», — указывается в заявлении.
RT на русском 09:48
Спорт
Элиуд Кипчоге первым в мире пробежал марафон меньше, чем за два часа
Впервые Элиуд Кипчоге пытался преодолеть марафон меньше, чем за два часа, в мае 2017 года. В итальянском Монце он пробежал за 2:00:25.
Профиль 08:55
Армия и оружие
Франция приостанавливает поставки оружия в Турцию
Париж решил приостановить поставки вооружения в Турцию и предупредил Анкару о том, что операция на северо-востоке Сирии угрожает европейской безопасности.
Коммерсантъ 15:30
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали
RT на русском 08:23
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.
Российская газета 14:05
Общество
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости 13:00
Происшествия
В Ленинградской области школьник умер после укола врача скорой помощи
В Ленинградской области школьник погиб вскоре после действий бригады скорой помощи, сообщила пресс-служба СКР по региону в субботу.
Аргументы и Факты 14:34
Шоу-бизнес
Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом
На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
Телепрограмма 03:58
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.
Российская газета вчера в 03:30
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 07:54
Футбол
Минспорт поддержал заявку Казани на Суперкубок УЕФА в 2023 году
Министерство спорта России выразило поддержку Казани в проведении матча за Суперкубок УЕФА 2023 года.
RT на русском 08:37
Авто
Посмотрите, как быстро аквапланирование приводит к аварии
Аквапланированием называют появление гидродинамического клина в пятне контакта шины, что приводит к потере сцепления и, соответственно, контроля над автомобилем.
Motor 09:00
Хоккей
Панарин не спас «Рейнджерс» от поражения «Эдмонтону»
Газета.Ru 15:46
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Происшествия
В ДНР рассказали о четырёх пострадавших в Донбассе из-за взрывов
RT на русском 13:26
Армия и оружие
Россия может возродить атомный поезд «Баргузин»
Российская газета 08:14
Фигурное катание
Уно победил на Finlandia Trophy, Воронов — шестой
Sportbox.RU 15:44
Армия и оружие
Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы
Международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии на восточными регионами страны, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Московский Комсомолец 15:40
Политика
Глава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
РИА Новости 09:17
Политика
Президент Эквадора пересмотрит декрет, вызвавший массовые протесты
Мэр города Кито Хорхе Йунда заявил по итогам переговоров Ассоциации муниципалитетов Эквадора с президентом страны, что глава государства Ленин Морено согласился пересмотреть декрет, отменяющий субсидии на топливо.
РИА Новости 14:27
Политика
Четыре российских актера пополнили список «врагов Украины»
В перечень деятелей культуры, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины, добавлены четыре российских актера.
Экономика сегодня 03:18
Футбол
Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru 07:07
Единоборства
Усик оказался легче Уизерспуна на 12 кг, Бивол легче Кастильо
В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам оказалось, что Усик значительно легче оппонента.
Чемпионат вчера в 15:31