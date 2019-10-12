Теннис

Vprognoze.ruVprognoze.ruМедведев сыграет со Зверевым в финале турнира в Шанхае

В финале турнира в Шанхае Даниил Медведев сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, который в своем полуфинальном матче переиграл итальянца Маттео Берреттини.
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