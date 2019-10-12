Теннис
Vprognoze.ruМедведев сыграет со Зверевым в финале турнира в Шанхае
В финале турнира в Шанхае Даниил Медведев сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, который в своем полуфинальном матче переиграл итальянца Маттео Берреттини.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 23:43, Вашингтон
Армия и оружие
Армия Турции захватила город Рас-эль-Айн в Сирии
Деловое.ТВ 07:46
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми
Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Известия 20:57
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Известия вчера в 13:06
Происшествия
Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Известия 16:29
Армия и оружие
В США назвали цель России в Европе при наступлении глобальной войны
В случае серьезного военного конфликта в Европе главной целью российских ракет скорее всего станет немецкий портовый город Бремерхафен, расположенный на берегу Северного моря.
Пятый канал 19:58
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском 21:11
Футбол
В FIFA 20 сыграли более 10 млн человек
С момента релиза в FIFA 20 сыграли более 10 миллионов игроков. Они забили 1,2 млрд голов и создали 5 млн аватаров в Volta.
Cyber.sports.ru вчера в 06:31
Футбол
Марио Фернандес может пропустить матч сборной России против Кипра
Пресс-служба национальной команды подтвердила, что несколько игроков сборной России испытывают проблемы из-за небольших повреждений, полученных в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0). 13 октября команда Станислава Черчесова сыграет в гостях с Кипром.
Спорт день за днем вчера в 08:03
Политика
МИД Британии призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии»
НАТО необходимо адаптироваться к «российской агрессии» с точки зрения своей обороноспособности, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Взгляд.ру 12:32
Авто
Начаты продажи бюджетных Datsun с вариатором
Компания Nissan объявила старт продаж самых бюджетных моделей Datsun с новой трансмиссией.
Новые автомобили 00:22
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 19:02
Общество
Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб
Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.
Известия 19:21
Технологии
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия вчера в 01:46
Наука
Определена связь медленной ходьбы и раннего старения мозга
Выяснилось, что темп их ходьбы был связан с биологическим старением мозга, и оказывал влияние на когнитивные способности.
Волга-Медиа 22:09
Политика
Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ
Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции.
Газета.Ru 23:35
Экономика
Акции «Яндекса» упали почти на 20%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала почти на 20%. По данным Московской биржи, на 18:00 она снизилась до 1882 руб. (на 19,12%).
Коммерсантъ вчера в 11:00
Армия и оружие
Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром
Военный беспилотный летательный аппарат США XQ-58A Valkyrie сдуло ветром во время третьего испытательного полета.
iReactor 22:23
Космос
Подвиг на орбите: 50 лет назад космонавт Филипченко спас экипаж
Ровно 50 лет назад Союз-7 с космонавтами Филипченко, Волковым и Горбатко на борту стартовал с космодрома Байконур.
МИР 24 08:38
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Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Коммерсантъ 23:35
Гаджеты
Создана операционная система Collapse OS для условий постапокалипсиса
Разработчик Вирджил Дюпри создал операционную систему Collapse OS.
Дни24 00:00
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.
REGNUM 10:57
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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Названы семь простых продуктов, которые помогут очистить сосуды
Зарубежные медики рекомендуют включить в рацион ряд продуктов, которые способны уменьшить толщину стенок сосудов и препятствовать тому, чтобы они "забивались".
Российская газета 10 октября в 01:43
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва 09:21
Кино
Состоялась премьера второго сезона мистического сериала «Зачарованные»
По информации телекомпании The CW Television Network, недавно состоялась премьера очередного, второго сезона мистического сериала в жанре драмы «Зачарованные».
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