В финале турнира в Шанхае Даниил Медведев сыграет с представителем Германии Александром Зверевым, который в своем полуфинальном матче переиграл итальянца Маттео Берреттини.

Медведев сыграет со Зверевым в финале турнира в Шанхае

Все про Спорт ру

Происшествия Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.

Происшествия Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.

Армия и оружие В США назвали цель России в Европе при наступлении глобальной войны В случае серьезного военного конфликта в Европе главной целью российских ракет скорее всего станет немецкий портовый город Бремерхафен, расположенный на берегу Северного моря.

Происшествия В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире, Подмосковье, погибли пять человек, в том числе один ребёнок.

Футбол В FIFA 20 сыграли более 10 млн человек С момента релиза в FIFA 20 сыграли более 10 миллионов игроков. Они забили 1,2 млрд голов и создали 5 млн аватаров в Volta.

Футбол Марио Фернандес может пропустить матч сборной России против Кипра Пресс-служба национальной команды подтвердила, что несколько игроков сборной России испытывают проблемы из-за небольших повреждений, полученных в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0). 13 октября команда Станислава Черчесова сыграет в гостях с Кипром.

Политика МИД Британии призвал НАТО адаптироваться к «российской агрессии» НАТО необходимо адаптироваться к «российской агрессии» с точки зрения своей обороноспособности, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Авто Начаты продажи бюджетных Datsun с вариатором Компания Nissan объявила старт продаж самых бюджетных моделей Datsun с новой трансмиссией.

Происшествия Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России "В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.

Общество Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.

Технологии В Китае построили «безголовую» субмарину В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.

Наука Определена связь медленной ходьбы и раннего старения мозга Выяснилось, что темп их ходьбы был связан с биологическим старением мозга, и оказывал влияние на когнитивные способности.

Политика Экс-президент Украины увидел улучшение в отношениях с РФ Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в отношениях Украины и России проявляются положительные тенденции.

Экономика Акции «Яндекса» упали почти на 20% Стоимость акций компании «Яндекс» упала почти на 20%. По данным Московской биржи, на 18:00 она снизилась до 1882 руб. (на 19,12%).

Армия и оружие Американский военный беспилотник во время испытаний сдуло ветром Военный беспилотный летательный аппарат США XQ-58A Valkyrie сдуло ветром во время третьего испытательного полета.

Космос Подвиг на орбите: 50 лет назад космонавт Филипченко спас экипаж Ровно 50 лет назад Союз-7 с космонавтами Филипченко, Волковым и Горбатко на борту стартовал с космодрома Байконур.

Происшествия Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.

Шоу-бизнес Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.

Здоровье Названы семь простых продуктов, которые помогут очистить сосуды Зарубежные медики рекомендуют включить в рацион ряд продуктов, которые способны уменьшить толщину стенок сосудов и препятствовать тому, чтобы они "забивались".

Технологии Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.