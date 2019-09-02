Общество
Газета.RuМедведев удивился 1 «М» классу в новой школе Татарстана
Премьер-министр Дмитрий Медведев был удивлен тем, что в новой школе, которую вели в строй в Татарстане, набрали 11 первых классов, сообщает "Интерфакс". Об этом ему рассказал глава республики Рустам Минниханов на селекторном совещанию по школьному строительству.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 11:47, Вашингтон
Происшествия
Артистка погибла на сцене в результате взрыва пиротехники в Испании
Известия вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Поклонская подтвердила развод с мужем
Депутат Госдумы Наталья Поклонская подтвердила развод с мужем.
РИА Новости 11:10
Шоу-бизнес
Сальма Хайек встретила свое 53-летие в голубом бикини
Известная своей невероятной сексуальностью актриса Сальма Хайек отпраздновало свое 53-летие в голубом бикини.
РЕН ТВ вчера в 20:53
Путешествия
Крым посетили почти шесть миллионов туристов
Как сообщало ИА REGNUM, по данным минкурортов РК, в 2019 году Крым должны посетить около 7,5 млн туристов.
REGNUM 10:30
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Происшествия
В Беслане вспомнили жертв теракта, произошедшего 15 лет назад
В Беслане почтили память тех, кто погиб от рук террористов 1 сентября 2004 года. Об этом рассказала Новая Газета.
Pro Город Йошкар-Ола вчера в 13:30
Здоровье
ВОЗ заявила, что на борьбу с Эболой требуется более $70 млн до конца года
Женевская штаб-квартира ВОЗ сообщила, что имеющихся сейчас на эти цели средств - чуть более $45 млн - хватит только до конца сентября и до конца года потребуется еще более $70 млн.
ТАСС 08:15
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Футбол
«Крылья Советов» объявили о трансфере Лысцова из «Бенфики»
Бомбардир.ру 11:01
Футбол
«Зенит» объявил о трансфере Ригони в «Сампдорию»
Спорт-Экспресс 11:42
Политика
Экс-президент Крыма перенес инсульт в Турции
Бывший крымский президент Юрий Мешков перенес инсульт в Турции.
Газета.Ru 10:00
Политика
В Госдуме объяснили требования Польши о репарации
Ранее в понедельник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны.
Известия 09:16
Экономика
Россиянам могут позволить выкупать долги у банков
Министерство экономического развития разработало законопроект, позволяющий гражданам выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам, сообщает "Коммерсант".
Газета.Ru 30 августа в 12:30
Политика
Путин вновь приедет в пострадавший от наводнения иркутский Тулун
Президент России Владимир в понедельник, 2 сентября, приедет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков.
РБК вчера в 08:40
Происшествия
В части Росгвардии нашли второго мертвого бойца за две недели
Второго за две недели военнослужащего войск Росгвардии нашли мертвым в воинской части, расположенной в городе Снежинск (Челябинская область).
Lenta.ru 11:21
Политика
Пушков резко ответил главе МИД Латвии на слова о российской «истерике»
В свою очередь, глава латвийского министерства иностранных дел прокомментировал заявление Пушкова, заявив, что некто в России «занервничал» и впал в «истерику», отказываясь признавать «оккупацию» Латвии Советским Союзом.
ПолитРоссия 09:59
Политика
Премьер Украины пообещал добиться роста экономики на 40%
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил своему правительству обеспечить рост экономики за 5 лет на 40%.
Известия 07:15
Футбол
Фернандеш стал игроком «Краснодара»
Metaratings 08:35
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Футбол
Неймар на тренировке устроил стычку с одноклубником
Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.
Bookmaker-ratings.ru 04:54
Экономика
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
Кипр принял решение о досрочном погашении кредита, взятом у России в 2011 году.
Российская газета 10:21
Политика
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады
Экс-президент Украины Петр Порошенко не остался без работы.
Российская газета 10:58
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Политика
Президент Молдавии приехал в Москву для встречи с Козаком и Миллером
В ходе визита Додон встретится с вице-премьером, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком, председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и другими чиновниками.
РБК 03:29
Политика
Китай пожаловался в ВТО из-за американских пошлин
Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением США дополнительных пошлин на китайские товары.
Коммерсантъ 11:09
Политика
В РФ изменились правила призыва в армию
С 1-го сентября в России изменились правила призыва в армию.
Военное дело вчера в 04:23