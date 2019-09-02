Общество

Газета.RuГазета.RuМедведев удивился 1 «М» классу в новой школе Татарстана

Премьер-министр Дмитрий Медведев был удивлен тем, что в новой школе, которую вели в строй в Татарстане, набрали 11 первых классов, сообщает "Интерфакс". Об этом ему рассказал глава республики Рустам Минниханов на селекторном совещанию по школьному строительству.
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