Экономика

REGNUMREGNUMМедведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы

Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
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В Сбербанке назвали срок отмены платы за внутренние переводы

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