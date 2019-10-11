Экономика
REGNUMМедведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы
Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
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Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Политика
Трамп готовит назначение Джона Салливана послом США в РФ
Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана.
REGNUM 05:22
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Кино
Вуди Аллен показал свой «Нью-Йорк»
Очевидно, что и Тимоти Шаламе частично играет Вуди Аллена, потому что, известно, что режиссер в юности тоже играл в покер, как и герой этого фильма.
Коммерсантъ FM вчера в 09:45
Экономика
ФАС разрешила группе «Дело» купить контрольный пакет «Трансконтейнера»
ФАС 8 октября одобрила ходатайство группы компаний «Дело» на приобретение 50%+2 акций ПАО «Трансконтейнер», сообщил представитель «Дела».
Ведомости 09 октября в 06:02
Технологии
Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян
Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.
Ридус вчера в 17:17
Хоккей
Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»
«Магнитка» уволила Величкина Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Шоу-бизнес
Инстаграм заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк
Из-за чрезмерной активности пользователей был заблокирован инстаграм-аккаунт, созданный для поддержки актрисы Анастасии Заворотнюк.
Газета.Ru 09:44
Армия и оружие
В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Шоу-бизнес
Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки
Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News вчера в 08:10
Авто
Минпромторг получил более 600 предзаказов на автомобили Aurus
Минпромторг собрал более 600 предварительных заказов на автомобили Aurus, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
Коммерсантъ 09:11
Хоккей
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
Sport24.ru вчера в 22:51
Армия и оружие
Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара
США в скором времени могут принять на вооружение новую ракету средней дальности, предназначенную для поражения центров управления российскими стратегическими ядерными силами, заявил в пятницу член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
РИА Новости 08:12
Экономика
Богатые россияне увеличили вложения в американский госдолг
Состоятельные клиенты российского «Ситибанка» увеличили вложения в госдолг США, сообщает Bloomberg.
Ведомости 04:52
Политика
Президенты стран СНГ подписали в Ашхабаде семь документов
Главы государств СНГ по итогам саммита в Ашхабаде подписали семь совместных документов, сообщается в пятницу на сайте Кремля.
ТАСС 09:25
Шоу-бизнес
Михалкову не взяли в шоу «Уральских пельменей»
На афишах нового шоу «Уральских пельменей» «Чем торт не шутит», появившихся в Екатеринбурге, нет Юлии Михалковой.
Рамблер 09 октября в 15:54
Политика
В Кремле рассказали о подготовке саммита в «нормандском» формате
В Кремле в пятницу, 11 октября, рассказали о подготовке к саммиту в "нормандском" формате по Украине.
Аргументы недели 09:18
Происшествия
Украинского бизнесмена Павла Фукса заочно арестовали в Москве
Таганский суд Москвы санкционировал заочный арест основателя девелоперской компании MosCity Group Павла Фукса.
РБК 09:06
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Гаджеты
GPU AMD Arcturus будет гигантским
Вчера в базе HWiNFO появилась информация о поколении карт Arcturus, хотя и без какой-либо конкретики.
iXBT.com 03:52
Политика
Петербургский депутат пожаловался в ФСБ на угрозы в свой адрес
Муниципальный депутат от "Партии роста" округа № 72 Фрунзенского района Петербурга Вячеслав Кулекин заявил в ФСБ о давлении и угрозах в его адрес, а также в адрес его семьи Кулекин отметил, что угрожавший - представитель "Единой России", и он требует от него сдать мандат и угрожает ему и его семье в случае отказа.
Neva.Today 06:11