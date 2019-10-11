Экономика
REGNUMМедведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы
Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
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с чего всё началось
Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.ТАСС06:39
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Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов
Человек, впервые в истории совершивший выход в открытый космос Алексей Леонов ушел из жизни.
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Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
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В рамках нового соглашения «Ростелеком» и НСПК намерены проводить исследования и тестирования в области безопасности использования биометрических технологий в рамках платёжных услуг, а также развивать рынок биометрии и стимулировать спрос потенциальных заказчиков.
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Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
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Усик провел дуэль взглядов с Уизерспуном перед дебютом в тяжелом весе
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и американский боксер Чэз Уизерспун провели дуэль взглядов перед поединком в тяжелом весе.
Sportbox.RU 06:11
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках
Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
РИА Новости 01:15
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Экономика
Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»
Банковские комиссии при переводе средств между регионами России («банковский роуминг») в рамках одного банка должны быть устранены.
Банки.ру вчера в 06:32
Гаджеты
В Windows 10 добавили возможность звонить по телефону
Ранее корпорация Microsoft добавила в новую сборку Windows 10 Insider Preview Build 18970 возможность переустанавливать операционную систему из облачного хранилища.
Реальное время 09 октября в 15:30
Общество
К Японии приближается мощнейший за последние 60 лет тайфун
«Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал в пятницу указание по всем направлениям принять экстренные меры безопасности в связи с приближением к стране тайфуна "Хагибис" - самого мощного с 1958 года, когда в результате удара стихии погибли более 1200 человек», — цитирует сообщении агентства ТАСС.
Rambler News Service 01:50
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Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи
Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.
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Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
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Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей
«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
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Космос
У Сатурна найдено 20 новых спутников
В ходе нового исследования американские астрономы обнаружили 20 новых лун, которые вращаются вокруг Сатурна.
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Carlsberg представила первые в мире бумажные бутылки для пива
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg впервые представила два экспериментальных образца биоразлагаемых бутылок из бумаги.
ТАСС 09:26
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
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Политика
В Германии ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Евросоюз (ЕС) за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев.
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Размер пенсий неработающих пенсионеров к 2022 году почти в два раза превысит прожиточный минимум.
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Общество
Минтруд решил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
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РБК вчера в 17:00
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Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
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