Экономика

REGNUMREGNUMМедведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы

Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
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с чего всё началось

Сбербанк начнет в 2020 году отмену банковского «роуминга»

Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
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