Экономика

REGNUMREGNUMМедведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы

Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
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с чего всё началось

Сбербанк начнет в 2020 году отмену банковского «роуминга»

Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС11 октября в 06:39

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Сбербанк намерен в 2020 году запустить процесс отмены комиссий за внутренние переводы

ПРАЙМ11 октября в 06:52

Греф назвал срок отмены комиссий за межрегиональные переводы Сбербанка

РБК11 октября в 07:30

Сбербанк отменит комиссию за межрегиональные переводы в 2020 году

Коммерсантъ11 октября в 07:24

Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Российская газета11 октября в 06:56

Сбербанк отменит комиссию за внутренние переводы

iReactor00:20

Сбербанк начнет в 2020 году отмену банковского «роуминга»

ТАСС11 октября в 06:39

Греф ответил на требование Медведева убрать комиссию за переводы внутри банка

Ведомости11 октября в 06:16
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