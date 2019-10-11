Экономика
REGNUMМедведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы
Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
Читать в источнике
Оценить90
с чего всё началось
Отмена банковского "роуминга" пока не обсуждалась со Сбербанком, но банк в 2020 году намерен начать отмену комиссии при межрегиональных переводах внутри банка. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.ТАСС11 октября в 06:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк намерен в 2020 году запустить процесс отмены комиссий за внутренние переводы
ПРАЙМ11 октября в 06:52
Греф ответил на требование Медведева убрать комиссию за переводы внутри банка
Ведомости11 октября в 06:16
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 04:30, Вашингтон
Киберспорт
Payday 3 может выйти в 2022-2023 году
Starbreeze Studios назвала приблизительную дату релиза Payday 3. Согласно финансовому отчету студии, игра может выйти в 2022-2023 году.
Cyber.sports.ru 03:53
Происшествия
В Нижневартовске бойцовская собака напала на детей возле школы
Znak.com вчера в 05:39
Общество
Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам
Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Primpress.ru 10 октября в 19:46
Единоборства
Усик победой дебютировал в супертяжелом весе
Уже в седьмом раунде боец из США запросил остановку боя. Таким образом, дебют Усика в супертяжелом весе состоялся успешно.
Газета.Ru 00:35
Хоккей
Шайбы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Даллас»
Александр Овечкин забросил четвертую шайбу в матче, поразив пустые ворота.
Нева Спорт 02:01
Волейбол
Российские волейболисты проиграли Аргентине на Кубке мира
Sportbox.RU 00:08
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Религия
Что запрещено делать в день Михаила Соломенного, 13 октября
Прозвище Соломенный святой получил из-за того, что в этот день на Руси было принято менять старую солому в доме на новую.
Волгоградская правда вчера в 23:38
Космос
Российская компания может отправить туристов в космос без скафандров
Космические туристы, которых российская компания «Космокурс» будет отправлять в суборбитальные полеты, не нуждаются в скафандрах.
Ридус 09 октября в 18:37
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Армия и оружие
В Турции заявили о ликвидации «342 террористов» в ходе операции в САР
RT на русском 11 октября в 06:41
Футбол
Фернандес пропустит матч против сборной Кипра
Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес не сыграет против Кипра в рамках отборочного этапа Евро-2020, передает «Спорт-экспрeсс».
ProstoProSport 01:50
Футбол
Арустамян сообщил, что тренер Тедеско подписал контракт со «Спартаком»
Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер немецкого «Шальке» Доменико Тедеско подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак».
RT на русском 04:05
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
РИА Новости 11 октября в 16:35
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Музыка
На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»
11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Культуромания вчера в 12:12
Футбол
«В „Сельте“ есть частичка русского духа»
Скаутские службы изучают весь мир и количество легионеров в Ла Лиге только подтверждает это.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Происшествия
Полицейский Техаса застрелил женщину в ее собственном доме
Трагедией закончился вызов наряда полиции к одному из жилых домов Техаса, прибывший офицер застрелил хозяйку дома, сообщает 12 октября.
REGNUM вчера в 23:38
Футбол
Испания сыграла вничью с Норвегией
Сборная Испании сыграла вничью с командой Норвегии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 16:40
Автоспорт
В FIA объяснили, почему не наказали Себастьяна Феттеля за фальстарт
На Гран При Японии Себастьян Феттель рисковал получить штраф за фальстарт.
Autosport.com.ru 04:14
Кино
Стал известен график выпуска трейлера фильма «Бладшот»
Трейлер фантастического боевика "Бладшот", в котором главную роль исполнил популярный голливудский актер Вин Дизель, будет демонстрироваться в кинотеатрах перед сеансами другого фантастического фильма - "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru вчера в 03:51
Шоу-бизнес
Суд разделил наследство Началовой
Никулинский суд Москвы поставил точку в разделе наследства Юлии Началовой. Певица умерла в Москве 16 марта 2019 года в 38 лет.
Телеканал 360° вчера в 12:58
Политика
Первый президент Украины описал отношение Путина к Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал об отношении российского лидера Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Lenta.ru вчера в 23:27
Политика
Киев пугает возможность отмены санкций в отношении России
Глава МИД Украины Вадим Пристайко выразил обеспокоенность тем, что европейские страны могут утратить согласие по вопросу санкций в отношении России.
News.ru 03:10